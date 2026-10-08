Schwache Performance in London: FTSE 100 gibt mittags nach

Am Donnerstag notiert der FTSE 100 um 12:09 Uhr via LSE 0.43 Prozent tiefer bei 10’413.21 Punkten. Damit kommen die im FTSE 100 enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 3.168 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0.004 Prozent stärker bei 10’458.96 Punkten, nach 10’458.50 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 10’367.25 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 10’458.98 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn ging es für den FTSE 100 bereits um 0.470 Prozent abwärts. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, verzeichnete der FTSE 100 einen Wert von 10’811.66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.07.2026, lag der FTSE 100 bei 10’489.04 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, wies der FTSE 100 9’548.87 Punkte auf.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 4.64 Prozent nach oben. Bei 10’989.45 Punkten schaffte es der FTSE 100 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 9’670.46 Punkten verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Die stärksten Aktien im FTSE 100 sind aktuell Tesco (+ 4.77 Prozent auf 4.99 GBP), Imperial Brands (+ 2.97 Prozent auf 25.62 GBP), Pearson (+ 2.57 Prozent auf 12.75 GBP), IG Group (+ 2.53 Prozent auf 9.74 GBP) und J Sainsbury (+ 2.50 Prozent auf 3.36 GBP). Die Flop-Titel im FTSE 100 sind derweil Standard Life (-4.67 Prozent auf 8.31 GBP), International Consolidated Airlines (-2.89 Prozent auf 4.20 GBP), Melrose Industries (-2.82 Prozent auf 4.37 GBP), Vodafone Group (-2.54 Prozent auf 1.25 GBP) und Standard Chartered (-2.42 Prozent auf 20.99 GBP).

Die teuersten Konzerne im FTSE 100

Das grösste Handelsvolumen im FTSE 100 kann derzeit die Lloyds Banking Group-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via LSE 20’679’503 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die HSBC-Aktie mit 297.233 Mrd. Euro die dominierende Aktie im FTSE 100.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Aktien im Blick

Unter den FTSE 100-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Bank of Georgia Group-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 14.84 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch