Schwache Performance in London: FTSE 100 fällt

Um 12:09 Uhr tendiert der FTSE 100 im LSE-Handel 0.15 Prozent schwächer bei 10’727.17 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im FTSE 100 enthaltenen Werte beträgt damit 3.191 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der FTSE 100 0.001 Prozent leichter bei 10’743.23 Punkten, nach 10’743.35 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den FTSE 100 bis auf 10’702.69 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 10’744.03 Zählern.

So entwickelt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der FTSE 100 bislang ein Minus von 0.212 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, betrug der FTSE 100-Kurs 10’524.76 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, notierte der FTSE 100 bei 10’432.34 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, lag der FTSE 100-Kurs bei 9’288.14 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 7.80 Prozent zu. Bei 10’989.45 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des FTSE 100. Das Jahrestief beträgt hingegen 9’670.46 Punkte.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im FTSE 100

Die Top-Aktien im FTSE 100 sind aktuell Weir Group (+ 2.50 Prozent auf 27.08 GBP), Diageo (+ 1.61 Prozent auf 17.17 GBP), Severn Trent (+ 1.37 Prozent auf 31.10 GBP), BP (+ 1.21 Prozent auf 5.46 GBP) und Diploma (+ 1.20 Prozent auf 71.90 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind hingegen JD Sports Fashion (-15.36 Prozent auf 0.79 GBP), Investec (-4.46 Prozent auf 6.35 GBP), Legal General (-3.57 Prozent auf 2.87 GBP), Coca-Cola HBC (-2.40 Prozent auf 44.08 GBP) und Entain (-2.33 Prozent auf 5.31 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Aktie im FTSE 100 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die JD Sports Fashion-Aktie. Zuletzt wurden via LSE 22’753’495 Aktien gehandelt. Im FTSE 100 nimmt die HSBC-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 302.962 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der FTSE 100-Werte

Unter den FTSE 100-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Bank of Georgia Group-Aktie mit 3.67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14.84 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Bank of Georgia Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.ch