Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX zum Handelsstart in der Verlustzone

Am Donnerstag bewegt sich der TecDAX um 09:10 Uhr via XETRA 0.55 Prozent leichter bei 3’972.92 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 562.027 Mrd. Euro. Zuvor ging der TecDAX 0.213 Prozent tiefer bei 3’986.20 Punkten in den Handel, nach 3’994.71 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3’987.38 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’968.62 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX auf Jahressicht

Auf Wochensicht ging es für den TecDAX bereits um 1.36 Prozent abwärts. Der TecDAX erreichte vor einem Monat, am 10.08.2026, den Stand von 4’067.42 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, verzeichnete der TecDAX einen Wert von 3’979.38 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3’600.35 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 9.62 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen derzeit Deutsche Telekom (+ 1.51 Prozent auf 28.19 EUR), freenet (+ 1.39 Prozent auf 24.82 EUR), United Internet (+ 0.79) Prozent auf 28.08 EUR), Ottobock (+ 0.53 Prozent auf 57.10 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 0.44 Prozent auf 31.80 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich derweil SAP SE (-3.23 Prozent auf 176.96 EUR), Nemetschek SE (-2.07 Prozent auf 59.15 EUR), AIXTRON SE (-1.56 Prozent auf 37.28 EUR), TeamViewer (-1.42 Prozent auf 6.24 EUR) und Siltronic (-1.04 Prozent auf 76.05 EUR).

Die meistgehandelten TecDAX-Aktien

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im TecDAX auf. 263’259 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den TecDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 209.718 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Blick

Im TecDAX hat die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.31 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch