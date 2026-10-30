Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Start des Freitagshandels Verluste

Der TecDAX fällt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.59 Prozent auf 4’125.17 Punkte zurück. Die TecDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 580.656 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0.240 Prozent auf 4’159.58 Punkte an der Kurstafel, nach 4’149.61 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 4’161.05 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 4’122.83 Punkten lag.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht kletterte der TecDAX bereits um 2.56 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 30.09.2026, den Wert von 4’001.32 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, wurde der TecDAX mit 3’829.25 Punkten berechnet. Der TecDAX notierte noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, bei 3’650.45 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 13.82 Prozent. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’284.41 Punkten. 3’322.31 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich derzeit Nemetschek SE (+ 2.18 Prozent auf 75.00 EUR), SAP SE (+ 1.46 Prozent auf 211.95 EUR), Deutsche Telekom (+ 1.21 Prozent auf 25.93 EUR), ATOSS Software (+ 1.20 Prozent auf 93.00 EUR) und freenet (+ 0.97 Prozent auf 22.82 EUR). Zu den schwächsten TecDAX-Aktien zählen hingegen SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5.73 Prozent auf 51.85 EUR), Siltronic (-5.71 Prozent auf 59.40 EUR), SMA Solar (-4.38 Prozent auf 48.00 EUR), JENOPTIK (-4.31 Prozent auf 39.50 EUR) und PVA TePla (-4.22 Prozent auf 30.84 EUR).

Welche Aktien im TecDAX die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 373’282 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 235.847 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die TecDAX-Mitglieder

Die TeamViewer-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.44 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten. Unter den Aktien im Index bietet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.80 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch