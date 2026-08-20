Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX verbucht nachmittags Abschläge

Der TecDAX tendiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.03 Prozent tiefer bei 4’057.74 Punkten. Damit kommen die im TecDAX enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 564.842 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0.210 Prozent auf 4’067.70 Punkte an der Kurstafel, nach 4’059.16 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 4’045.91 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 4’069.74 Punkten.

TecDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den TecDAX bereits um 1.08 Prozent abwärts. Der TecDAX notierte noch vor einem Monat, am 20.07.2026, bei 3’771.59 Punkten. Der TecDAX wies vor drei Monaten, am 20.05.2026, einen Stand von 3’960.63 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, wies der TecDAX einen Wert von 3’756.68 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 11.96 Prozent zu. Der TecDAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Sartorius vz (+ 3.83 Prozent auf 243.70 EUR), Nemetschek SE (+ 3.60 Prozent auf 64.70 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (+ 2.24 Prozent auf 32.92 EUR), PVA TePla (+ 2.21 Prozent auf 29.64 EUR) und IONOS (+ 2.15 Prozent auf 33.24 EUR). Die schwächsten TecDAX-Aktien sind derweil HENSOLDT (-1.64 Prozent auf 91.04 EUR), EVOTEC SE (-1.59 Prozent auf 3.35 EUR), Siltronic (-1.46 Prozent auf 81.00 EUR), Drägerwerk (-1.08 Prozent auf 109.60 EUR) und SAP SE (-1.07 Prozent auf 183.92 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 2’324’470 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 210.642 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.56 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.39 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch