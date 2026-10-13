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13.10.2026 09:28:16
Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX notiert zum Handelsstart im Minus
Das macht der TecDAX am Dienstagmorgen.
Um 09:11 Uhr gibt der TecDAX im XETRA-Handel um 0.51 Prozent auf 3’972.70 Punkte nach. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 557.778 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0.278 Prozent fester bei 4’004.28 Punkten, nach 3’993.16 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 4’011.41 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3’970.86 Punkten.
TecDAX-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, erreichte der TecDAX einen Wert von 3’980.48 Punkten. Vor drei Monaten, am 13.07.2026, wies der TecDAX 3’870.03 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, bewegte sich der TecDAX bei 3’684.68 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 9.61 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der TecDAX bereits ein Jahreshoch bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell EVOTEC SE (+ 2.03 Prozent auf 2.51 EUR), Eckert Ziegler (+ 1.86 Prozent auf 12.57 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1.72 Prozent auf 33.06 EUR), Ottobock (+ 1.68 Prozent auf 54.60 EUR) und Siemens Healthineers (+ 1.54 Prozent auf 40.24 EUR). Unter Druck stehen im TecDAX hingegen Infineon (-4.70 Prozent auf 54.53 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-4.45 Prozent auf 61.15 EUR), AIXTRON SE (-4.36 Prozent auf 34.00 EUR), Siltronic (-3.66 Prozent auf 72.45 EUR) und JENOPTIK (-2.94 Prozent auf 37.70 EUR).
Die meistgehandelten TecDAX-Aktien
Die Infineon-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 565’949 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im TecDAX mit 220.983 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Blick
2026 verzeichnet die TeamViewer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Im Index verzeichnet die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.19 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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