Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX notiert am Mittag im Minus

Um 12:09 Uhr tendiert der TecDAX im XETRA-Handel 1.16 Prozent tiefer bei 3’198.41 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 508.488 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 0.643 Prozent auf 3’215.25 Punkte an der Kurstafel, nach 3’236.07 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte heute sein Tagestief bei 3’195.30 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3’215.93 Punkten lag.

TecDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der TecDAX bislang Verluste von 1.43 Prozent. Der TecDAX lag noch vor einem Monat, am 08.07.2024, bei 3’379.67 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 08.05.2024, lag der TecDAX bei 3’350.46 Punkten. Der TecDAX wurde vor einem Jahr, am 08.08.2023, mit 3’121.59 Punkten bewertet.

Der Index büsste seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3.80 Prozent ein. Bei 3’490.44 Punkten markierte der TecDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 3’125.18 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Heutige Tops und Flops im TecDAX

Unter den Top-Aktien im TecDAX befinden sich aktuell Deutsche Telekom (+ 2.13 Prozent auf 24.43 EUR), CANCOM SE (-0.13 Prozent auf 30.02 EUR), freenet (-0.16 Prozent auf 24.52 EUR), PNE (-0.42 Prozent auf 14.34 EUR) und Bechtle (-0.91 Prozent auf 39.14 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind hingegen SMA Solar (-8.11 Prozent auf 22.44 EUR), AIXTRON SE (-5.04 Prozent auf 18.38 EUR), SÜSS MicroTec SE (-4.88 Prozent auf 52.60 EUR), 1&1 (-4.50 Prozent auf 12.74 EUR) und United Internet (-4.38 Prozent auf 16.60 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Die Deutsche Telekom-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2’879’774 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX mit 216.269 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Aktien im Fokus

2024 hat die 1&1-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 7.76 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX inne. Mit 7.37 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch