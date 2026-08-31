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Marktbericht 31.08.2026 15:58:03

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX nachmittags im Minus

Schwache Performance in Frankfurt: TecDAX nachmittags im Minus

Der TecDAX zeigt sich derzeit im Minus.

SAP
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Am Montag tendiert der TecDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0.68 Prozent leichter bei 4’091.26 Punkten. Die TecDAX-Mitglieder sind damit 575.699 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0.477 Prozent auf 4’099.75 Punkte an der Kurstafel, nach 4’119.39 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der TecDAX bei 4’077.89 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 4’104.11 Punkten.

TecDAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Der TecDAX erreichte am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, einen Stand von 3’827.49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, bei 4’160.08 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, wies der TecDAX 3’703.58 Punkte auf.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 12.88 Prozent. Der TecDAX erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 4’284.41 Punkten. Bei 3’322.31 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im TecDAX befinden sich aktuell SMA Solar (+ 2.79 Prozent auf 58.85 EUR), Drägerwerk (+ 2.35 Prozent auf 113.20 EUR), ATOSS Software (+ 0.59 Prozent auf 102.40 EUR), IONOS (+ 0.40 Prozent auf 35.44 EUR) und PVA TePla (+ 0.39 Prozent auf 30.98 EUR). Unter den schwächsten TecDAX-Aktien befinden sich hingegen EVOTEC SE (-2.75 Prozent auf 3.26 EUR), HENSOLDT (-2.06 Prozent auf 85.40 EUR), QIAGEN (-1.90 Prozent auf 36.88 EUR), Kontron (-1.78 Prozent auf 22.10 EUR) und Nordex (-1.61 Prozent auf 37.88 EUR).

Die teuersten Unternehmen im TecDAX

Im TecDAX ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’182’677 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 220.822 Mrd. Euro im TecDAX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie. Hier soll ein KGV von 7.13 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.35 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch

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