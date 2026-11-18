TecDAX 1548840 / DE0007203275
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18.11.2026 15:58:17
Schwache Performance in Frankfurt: So entwickelt sich der TecDAX am Nachmittag
Der TecDAX verzeichnet am Mittwochnachmittag Verluste.
Am Mittwoch steht der TecDAX um 15:40 Uhr via XETRA 0.45 Prozent im Minus bei 3’972.20 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 583.181 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0.057 Prozent auf 3’992.33 Punkte an der Kurstafel, nach 3’990.04 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der TecDAX bei 3’968.97 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 4’028.42 Punkten.
TecDAX seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn fiel der TecDAX bereits um 2.67 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, den Wert von 4’015.21 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, lag der TecDAX noch bei 4’051.96 Punkten. Der TecDAX lag noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, bei 3’416.46 Punkten.
Der Index stieg auf Jahressicht 2026 bereits um 9.60 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 4’284.41 Punkte. Bei 3’322.31 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX
Zu den Top-Aktien im TecDAX zählen aktuell Drägerwerk (+ 6.09 Prozent auf 118.40 EUR), Siltronic (+ 4.85 Prozent auf 55.10 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.63 Prozent auf 48.44 EUR), EVOTEC SE (+ 1.82 Prozent auf 2.80 EUR) und Infineon (+ 1.57 Prozent auf 49.45 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil Carl Zeiss Meditec (-5.93 Prozent auf 32.36 EUR), Nemetschek SE (-4.68 Prozent auf 58.10 EUR), SAP SE (-2.82 Prozent auf 195.82 EUR), SMA Solar (-2.43 Prozent auf 45.68 EUR) und VERBIO Vereinigte BioEnergie (-2.24 Prozent auf 22.72 EUR).
Welche TecDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Die Aktie im TecDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2’923’764 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im TecDAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 240.927 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.
KGV und Dividende der TecDAX-Aktien
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TeamViewer-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.78 erwartet. Mit 8.24 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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