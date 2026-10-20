Schwache Performance in Frankfurt: SDAX beginnt Handel mit Verlusten

Um 09:11 Uhr tendiert der SDAX im XETRA-Handel 0.45 Prozent schwächer bei 18’128.55 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 90.124 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.301 Prozent auf 18’155.33 Punkte an der Kurstafel, nach 18’210.22 Punkten am Vortag.

Der SDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 18’172.32 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 18’127.60 Punkten lag.

So entwickelt sich der SDAX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wurde der SDAX mit 18’106.55 Punkten berechnet. Vor drei Monaten, am 20.07.2026, stand der SDAX noch bei 18’283.65 Punkten. Der SDAX erreichte vor einem Jahr, am 20.10.2025, den Wert von 17’100.59 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 4.45 Prozent zu Buche. In diesem Jahr verzeichnete der SDAX bereits ein Jahreshoch bei 19’325.96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 15’733.78 Punkten.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im SDAX

Die stärksten Einzelwerte im SDAX sind aktuell tonies (+ 2.59 Prozent auf 13.48 EUR), OHB SE (+ 2.11 Prozent auf 203.00 EUR), Springer Nature (+ 1.68 Prozent auf 21.15 EUR), STO SE (+ 1.55 Prozent auf 105.00 EUR) und TeamViewer (+ 1.21 Prozent auf 7.10 EUR). Unter den schwächsten SDAX-Aktien befinden sich hingegen SMA Solar (-5.87 Prozent auf 52.15 EUR), LPKF Laser Electronics (-3.48 Prozent auf 11.10 EUR), Basler (-3.31 Prozent auf 20.45 EUR), VERBIO Vereinigte BioEnergie (-3.25 Prozent auf 27.98 EUR) und SFC Energy (-2.77 Prozent auf 17.54 EUR).

Die teuersten SDAX-Konzerne

Das Handelsvolumen der EVOTEC SE-Aktie ist im SDAX derzeit am höchsten. 55’709 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im SDAX nimmt die 1&1-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 5.001 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die SDAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SDAX hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Mutares-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1.57 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die HAMBORNER REIT-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.68 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch