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MDAX im Fokus 01.09.2026 12:26:21

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich schwächer

Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich schwächer

Derzeit ziehen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

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Am Dienstag tendiert der MDAX um 12:09 Uhr via XETRA 1.46 Prozent leichter bei 32’246.58 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 365.345 Mrd. Euro. In den Dienstagshandel ging der MDAX 0.021 Prozent tiefer bei 32’717.55 Punkten, nach 32’724.55 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der MDAX bei 32’237.88 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 32’717.55 Punkten.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX stand am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 31’980.52 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 01.06.2026, den Wert von 32’899.55 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, wies der MDAX einen Stand von 30’446.03 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 4.09 Prozent nach oben. Das MDAX-Jahreshoch steht derzeit bei 33’547.52 Punkten. 26’803.25 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im MDAX befinden sich derzeit HUGO BOSS (+ 0.85 Prozent auf 38.98 EUR), K+S (+ 0.85 Prozent auf 16.65 EUR), Sartorius vz (+ 0.56 Prozent auf 250.60 EUR), Talanx (+ 0.40 Prozent auf 125.70 EUR) und Delivery Hero (+ 0.33 Prozent auf 36.85 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen Bilfinger SE (-4.00 Prozent auf 80.45 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3.30 Prozent auf 85.00 EUR), KION GROUP (-3.29 Prozent auf 42.86 EUR), AUMOVIO (-3.12 Prozent auf 35.70 EUR) und Porsche vz (-3.11 Prozent auf 44.00 EUR).

Die teuersten Konzerne im MDAX

Das Handelsvolumen der TUI-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1’326’670 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Porsche vz-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 40.553 Mrd. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Werte

Die Porsche Automobil-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.37 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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