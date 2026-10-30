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30.10.2026 15:58:14
Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags schwächer
Der MDAX bewegt sich am Freitag im Minus.
Am Freitag sinkt der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA um 1.16 Prozent auf 30’440.27 Punkte. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 342.208 Mrd. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.177 Prozent auf 30’744.04 Punkte an der Kurstafel, nach 30’798.65 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 30’395.11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 30’766.28 Punkten verzeichnete.
MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 1.68 Prozent. Der MDAX wurde vor einem Monat, am 30.09.2026, mit 30’842.53 Punkten bewertet. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 30.07.2026, einen Stand von 32’216.66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, verzeichnete der MDAX einen Wert von 29’884.31 Punkten.
Der Index fiel auf Jahressicht 2026 bereits um 1.74 Prozent zurück. Bei 33’547.52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief liegt hingegen bei 26’803.25 Punkten.
Aufsteiger und Absteiger im MDAX
Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen aktuell PUMA SE (+ 5.71 Prozent auf 26.65 EUR), CTS Eventim (+ 2.05 Prozent auf 64.85 EUR), Nemetschek SE (+ 2.04 Prozent auf 74.90 EUR), AUTO1 (+ 1.64 Prozent auf 18.64 EUR) und Talanx (+ 1.10 Prozent auf 128.40 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind hingegen Siltronic (-7.46 Prozent auf 58.30 EUR), DEUTZ (-6.89 Prozent auf 9.46 EUR), Bechtle (-6.23 Prozent auf 33.40 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5.91 Prozent auf 51.75 EUR) und Elmos Semiconductor (-5.69 Prozent auf 122.60 EUR).
Die teuersten MDAX-Konzerne
Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die PUMA SE-Aktie. 1’159’805 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 41.082 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.29 erwartet. Die Aroundtown SA-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.41 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
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