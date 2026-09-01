Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags leichter

Am Dienstag tendiert der MDAX um 15:40 Uhr via XETRA 1.65 Prozent schwächer bei 32’184.49 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 365.345 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.021 Prozent auf 32’717.55 Punkte an der Kurstafel, nach 32’724.55 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag heute bei 32’717.55 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 32’159.92 Punkten erreichte.

MDAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 31’980.52 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32’899.55 Punkten. Der MDAX bewegte sich noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, bei 30’446.03 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 3.89 Prozent zu Buche. Bei 33’547.52 Punkten verzeichnete der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern registriert.

MDAX-Tops und -Flops

Zu den Gewinner-Aktien im MDAX zählen derzeit Talanx (+ 0.96 Prozent auf 126.40 EUR), HUGO BOSS (+ 0.80 Prozent auf 38.96 EUR), Delivery Hero (+ 0.52 Prozent auf 36.92 EUR), K+S (+ 0.24 Prozent auf 16.55 EUR) und freenet (+ 0.00 Prozent auf 24.36 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Siltronic (-3.86 Prozent auf 75.95 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (-3.64 Prozent auf 84.70 EUR), Bilfinger SE (-3.64 Prozent auf 80.75 EUR), RENK (-3.60 Prozent auf 45.32 EUR) und thyssenkrupp (-3.53 Prozent auf 13.94 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX sticht die Lufthansa-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’054’556 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 40.553 Mrd. Euro weist die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.27 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.37 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.ch