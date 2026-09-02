Schwache Performance in Frankfurt: MDAX verbucht mittags Verluste

Um 12:09 Uhr gibt der MDAX im XETRA-Handel um 1.35 Prozent auf 31’737.97 Punkte nach. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 362.174 Mrd. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.483 Prozent auf 32’017.79 Punkte an der Kurstafel, nach 32’173.26 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des MDAX betrug 31’710.63 Punkte, das Tageshoch hingegen 32’017.79 Zähler.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht fiel der MDAX bereits um 3.56 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bewegte sich der MDAX bei 31’980.52 Punkten. Der MDAX stand vor drei Monaten, am 02.06.2026, bei 32’947.80 Punkten. Der MDAX stand noch vor einem Jahr, am 02.09.2025, bei 29’604.64 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 2.45 Prozent aufwärts. Das MDAX-Jahreshoch beträgt derzeit 33’547.52 Punkte. Bei 26’803.25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit Evonik (+ 0.64 Prozent auf 18.94 EUR), Talanx (+ 0.64 Prozent auf 126.60 EUR), LANXESS (+ 0.60 Prozent auf 15.12 EUR), HELLA GmbH (+ 0.57 Prozent auf 70.40 EUR) und FUCHS SE VZ (+ 0.40 Prozent auf 40.52 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen DEUTZ (-5.89 Prozent auf 11.83 EUR), AUTO1 (-5.88 Prozent auf 20.50 EUR), Salzgitter (-4.89 Prozent auf 53.50 EUR), flatexDEGIRO (-4.06 Prozent auf 36.38 EUR) und thyssenkrupp (-3.63 Prozent auf 13.66 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen den grössten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 1’328’386 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 39.797 Mrd. Euro.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Im MDAX präsentiert die Porsche Automobil-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.44 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch