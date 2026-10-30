Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt zum Handelsstart ab

Am Freitag geht es im MDAX um 09:11 Uhr via XETRA um 0.61 Prozent auf 30’610.83 Punkte nach unten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 342.208 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0.177 Prozent auf 30’744.04 Punkte an der Kurstafel, nach 30’798.65 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der MDAX bei 30’766.28 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 30’591.05 Punkten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 2.25 Prozent. Der MDAX notierte noch vor einem Monat, am 30.09.2026, bei 30’842.53 Punkten. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, lag der MDAX noch bei 32’216.66 Punkten. Vor einem Jahr, am 30.10.2025, wurde der MDAX auf 29’884.31 Punkte taxiert.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1.19 Prozent zurück. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell PUMA SE (+ 4.01 Prozent auf 26.22 EUR), CTS Eventim (+ 2.60 Prozent auf 65.20 EUR), Nemetschek SE (+ 2.18 Prozent auf 75.00 EUR), freenet (+ 0.97 Prozent auf 22.82 EUR) und RATIONAL (+ 0.88 Prozent auf 632.50 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-5.73 Prozent auf 51.85 EUR), Siltronic (-5.71 Prozent auf 59.40 EUR), JENOPTIK (-4.31 Prozent auf 39.50 EUR), Elmos Semiconductor (-4.15 Prozent auf 124.60 EUR) und WACKER CHEMIE (-4.13 Prozent auf 81.30 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im MDAX auf

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Evonik-Aktie. 462’889 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 41.082 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.29 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die Aroundtown SA-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.41 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch