Schwache Performance in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Am Mittwoch bewegte sich der MDAX via XETRA schlussendlich 0.54 Prozent tiefer bei 31’177.13 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 375.046 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0.432 Prozent höher bei 31’483.30 Punkten in den Handel, nach 31’347.93 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Mittwoch bei 31’104.15 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31’514.08 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der MDAX bereits um 1.52 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 20.03.2026, bei 27’796.28 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.01.2026, betrug der MDAX-Kurs 31’687.04 Punkte. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 22.04.2025, den Wert von 27’278.11 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0.637 Prozent. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 32’383.56 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit K+S (+ 8.65 Prozent auf 16.08 EUR), WACKER CHEMIE (+ 4.57 Prozent auf 98.30 EUR), AIXTRON SE (+ 3.07 Prozent auf 46.62 EUR), Evonik (+ 2.40 Prozent auf 17.48 EUR) und LANXESS (+ 2.37 Prozent auf 18.60 EUR). Die Verlierer im MDAX sind derweil TUI (-3.53 Prozent auf 6.95 EUR), Delivery Hero (-3.25 Prozent auf 19.66 EUR), flatexDEGIRO (-3.18 Prozent auf 36.54 EUR), Sartorius vz (-3.12 Prozent auf 236.20 EUR) und CTS Eventim (-2.89 Prozent auf 57.05 EUR).

Die teuersten MDAX-Unternehmen

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 9’671’895 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie macht im MDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 37.643 Mrd. Euro.

MDAX-Fundamentaldaten im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier wird ein KGV von 5.42 erwartet. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch