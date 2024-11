Schwache Performance in Frankfurt: MDAX fällt schlussendlich zurück

Am Mittwoch verbuchte der MDAX via XETRA letztendlich Verluste in Höhe von 0.27 Prozent auf 26’027.60 Punkte. Damit sind die im MDAX enthaltenen Werte 256.457 Mrd. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.506 Prozent auf 26’230.91 Punkte an der Kurstafel, nach 26’098.79 Punkten am Vortag.

Bei 25’997.89 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 26’310.09 Punkten den höchsten Stand markierte.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang ein Minus von 1.53 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.10.2024, verzeichnete der MDAX einen Wert von 27’336.34 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.08.2024, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 24’769.21 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr, am 20.11.2023, stand der MDAX noch bei 26’394.86 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 ging es für den Index bereits um 3.02 Prozent abwärts. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 27’641.56 Punkten. Bei 23’476.10 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen derzeit TeamViewer (+ 3.34 Prozent auf 11.76 EUR), Delivery Hero (+ 2.71 Prozent auf 37.19 EUR), thyssenkrupp (+ 2.21 Prozent auf 3.88 EUR), Fraport (+ 1.34 Prozent auf 50.00 EUR) und FUCHS SE VZ (+ 1.20 Prozent auf 43.92 EUR). Auf der Verliererseite im MDAX stehen hingegen JENOPTIK (-3.08 Prozent auf 20.76 EUR), Siltronic (-2.27 Prozent auf 46.42 EUR), Bechtle (-2.25 Prozent auf 32.20 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-2.23 Prozent auf 40.80 EUR) und TRATON (-2.21 Prozent auf 28.70 EUR).

Diese MDAX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die thyssenkrupp-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. 4’983’497 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX macht die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 20.323 Mrd. Euro den grössten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die MDAX-Mitglieder auf

Im MDAX weist die thyssenkrupp-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 5.06 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Index bietet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19.75 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch