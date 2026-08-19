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Kursverlauf 19.08.2026 09:28:14

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart in Rot

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX zum Handelsstart in Rot

Der LUS-DAX kann seine Vortagesgewinne am Mittwoch nicht halten.

MTU Aero Engines
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Um 09:26 Uhr fällt der LUS-DAX im XETRA-Handel um 0.04 Prozent auf 26’125.00 Punkte.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 26’088.00 Punkte, das Tageshoch hingegen 26’199.00 Zähler.

So bewegt sich der LUS-DAX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang Gewinne von Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der LUS-DAX mit 24’816.00 Punkten berechnet. Der LUS-DAX lag vor drei Monaten, am 19.05.2026, bei 24’330.00 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, lag der LUS-DAX noch bei 24’349.00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 6.35 Prozent. 26’576.00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Bei 21’861.50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich aktuell BASF (+ 1.18 Prozent auf 51.59 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.73 Prozent auf 29.07 EUR), MTU Aero Engines (+ 0.72 Prozent auf 376.30 EUR), Brenntag SE (+ 0.62 Prozent auf 61.26 EUR) und Daimler Truck (+ 0.51 Prozent auf 45.21 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind derweil Scout24 (-2.10 Prozent auf 74.60 EUR), Infineon (-1.29 Prozent auf 56.50 EUR), QIAGEN (-0.75 Prozent auf 36.56 EUR), Rheinmetall (-0.69 Prozent auf 1’205.40 EUR) und SAP SE (-0.69 Prozent auf 181.24 EUR).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Im LUS-DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 522’049 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Siemens-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 215.187 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im LUS-DAX den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Titel auf

Im LUS-DAX hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.09 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7.47 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

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Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com
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