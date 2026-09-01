Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’308 0.2%  SPI 20’150 0.2%  Dow 52’708 -0.9%  DAX 25’970 -1.1%  Euro 0.9408 0.2%  EStoxx50 6’369 -0.8%  Gold 4’329 -2.7%  Bitcoin 62’252 -2.0%  Dollar 0.8119 0.5%  Öl 94.8 4.8% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526Nestlé3886335Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Rohstoff-Marktbericht zu Erdgaspreis, Kupferpreis, Goldpreis & Co. am Abend
HUGO BOSS-Aktie: Aktienrückkauf nach Frasers-Vorstoss gestoppt
Chevron-Aktie im Plus - US-Insider über Expansionspläne in Venezuela
NIO-Aktie im Blick: Konzern verringert Verlust deutlich, Auslieferungen boomen
Pharma-Check: Warum sich die Aktien von Eli Lilly, Pfizer, Moderna & Merck so unterschiedlich zeigen
Suche...
Plus500 Depot

Siemens Healthineers Aktie 40652181 / DE000SHL1006

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

LUS-DAX-Kursverlauf 01.09.2026 15:58:15

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Abschläge

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Abschläge

Der LUS-DAX sinkt derzeit.

Siemens Healthineers
36.85 CHF -0.30%
Kaufen Verkaufen

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0.89 Prozent auf 25’971.00 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 25’921.00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26’231.00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Wert von 25’715.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25’057.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24’046.00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5.72 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit QIAGEN (+ 2.36 Prozent auf 38.12 EUR), Merck (+ 1.65 Prozent auf 141.30 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.54 Prozent auf 526.80 EUR), Siemens Healthineers (+ 1.00 Prozent auf 39.52 EUR) und Symrise (+ 0.93 Prozent auf 93.06 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen MTU Aero Engines (-2.47 Prozent auf 343.40 EUR), Infineon (-2.20 Prozent auf 55.05 EUR), SAP SE (-2.11 Prozent auf 186.88 EUR), Siemens (-2.10 Prozent auf 279.60 EUR) und adidas (-2.08 Prozent auf 148.25 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Vonovia SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2’326’110 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX mit 220.942 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.99 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Historische Kursdaten
Zur L&S-DAX-Indikation
Enhaltene Werte

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?

Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Infineon AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten