Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX verbucht Abschläge

Der LUS-DAX fällt im XETRA-Handel um 15:55 Uhr um 0.89 Prozent auf 25’971.00 Punkte.

Der Tiefststand des LUS-DAX lag heute bei 25’921.00 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26’231.00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Wert von 25’715.00 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.06.2026, verzeichnete der LUS-DAX einen Wert von 25’057.00 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, erreichte der LUS-DAX einen Wert von 24’046.00 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 5.72 Prozent aufwärts. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Top- und Flop-Aktien im LUS-DAX

Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit QIAGEN (+ 2.36 Prozent auf 38.12 EUR), Merck (+ 1.65 Prozent auf 141.30 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.54 Prozent auf 526.80 EUR), Siemens Healthineers (+ 1.00 Prozent auf 39.52 EUR) und Symrise (+ 0.93 Prozent auf 93.06 EUR). Die schwächsten LUS-DAX-Aktien sind hingegen MTU Aero Engines (-2.47 Prozent auf 343.40 EUR), Infineon (-2.20 Prozent auf 55.05 EUR), SAP SE (-2.11 Prozent auf 186.88 EUR), Siemens (-2.10 Prozent auf 279.60 EUR) und adidas (-2.08 Prozent auf 148.25 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Vonovia SE-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im LUS-DAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 2’326’110 Aktien gehandelt. Die Siemens-Aktie weist im LUS-DAX mit 220.942 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Mitglieder

2026 hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4.41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.99 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch