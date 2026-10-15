Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich leichter

Am Donnerstag verbucht der LUS-DAX um 12:23 Uhr via XETRA ein Minus in Höhe von 0.21 Prozent auf 25’187.00 Punkte.

Das Tageshoch des LUS-DAX betrug 25’306.00 Punkte, das Tagestief hingegen 25’121.00 Zähler.

LUS-DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX wies vor einem Monat, am 15.09.2026, einen Wert von 25’444.00 Punkten auf. Der LUS-DAX stand noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, bei 24’992.00 Punkten. Der LUS-DAX wies vor einem Jahr, am 15.10.2025, einen Stand von 24’134.00 Punkten auf.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 2.53 Prozent. Der LUS-DAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 21’861.50 Punkten.

Aufsteiger und Absteiger im LUS-DAX

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Scout24 (+ 3.93 Prozent auf 76.70 EUR), Deutsche Telekom (+ 2.81 Prozent auf 25.99 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2.32 Prozent auf 39.22 EUR), Rheinmetall (+ 2.17 Prozent auf 1’004.60 EUR) und Zalando (+ 2.00 Prozent auf 24.44 EUR). Flop-Aktien im LUS-DAX sind hingegen Infineon (-7.93 Prozent auf 50.96 EUR), Siemens Energy (-6.55 Prozent auf 126.42 EUR), Siemens (-2.89 Prozent auf 267.10 EUR), HOCHTIEF (-2.36 Prozent auf 373.00 EUR) und RWE (-1.56 Prozent auf 58.08 EUR).

Welche Aktien im LUS-DAX den grössten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Infineon-Aktie ist im LUS-DAX derzeit am höchsten. 3’651’291 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 227.701 Mrd. Euro im LUS-DAX den grössten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Aktien auf

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.79 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch