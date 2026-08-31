Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX letztendlich in Rot

Der LUS-DAX notierte im XETRA-Handel letztendlich um 1.26 Prozent schwächer bei 26’237.00 Punkten.

Der LUS-DAX erreichte am Montag sein Tageshoch bei 26’539.00 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 26’237.00 Punkten lag.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, wies der LUS-DAX 25’715.00 Punkte auf. Der LUS-DAX lag noch am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2026, bei 25’030.00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch am letzten Handelstag im August, dem 31.08.2025, bei 23’966.00 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6.80 Prozent. 26’616.00 Punkte markierten den Höchststand des LUS-DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’861.50 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im LUS-DAX

Die Top-Aktien im LUS-DAX sind aktuell Zalando (+ 2.03 Prozent auf 24.65 EUR), Continental (+ 1.89 Prozent auf 71.32 EUR), Brenntag SE (+ 1.78 Prozent auf 62.84 EUR), BASF (+ 0.88 Prozent auf 52.98 EUR) und Bayer (+ 0.76 Prozent auf 49.04 EUR). Auf der Verliererseite im LUS-DAX stehen derweil Siemens Energy (-5.02 Prozent auf 142.18 EUR), Rheinmetall (-3.79 Prozent auf 1’110.80 EUR), Heidelberg Materials (-3.12 Prozent auf 164.75 EUR), Vonovia SE (-3.02 Prozent auf 19.25 EUR) und Airbus SE (-2.92 Prozent auf 197.22 EUR).

LUS-DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im LUS-DAX sticht die Deutsche Bank-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 9’092’604 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Siemens mit 220.942 Mrd. Euro im LUS-DAX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Aktien im Blick

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie hat mit 4.40 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX inne. Mit 7.01 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch