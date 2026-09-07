Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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07.09.2026 17:58:14
Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX gibt zum Ende des Montagshandels nach
Der LUS-DAX zeigte sich am ersten Tag der Woche mit negativem Vorzeichen.
Der LUS-DAX fiel im XETRA-Handel zum Handelsende um 0.28 Prozent auf 25’999.00 Punkte.
Das Tagestief des LUS-DAX betrug 25’817.00 Punkte, das Tageshoch hingegen 26’072.00 Zähler.
So bewegt sich der LUS-DAX im Jahresverlauf
Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 07.08.2026, einen Stand von 26’364.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 05.06.2026, einen Stand von 24’441.00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 05.09.2025, wurde der LUS-DAX mit einer Bewertung von 23’648.00 Punkten gehandelt.
Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 5.83 Prozent zu. Der LUS-DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
LUS-DAX-Top-Flop-Liste
Unter den stärksten Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Infineon (+ 6.91 Prozent auf 60.79 EUR), HOCHTIEF (+ 2.49 Prozent auf 436.60 EUR), RWE (+ 1.99 Prozent auf 59.56 EUR), Commerzbank (+ 1.64 Prozent auf 42.75 EUR) und Siemens Energy (+ 1.34 Prozent auf 148.48 EUR). Unter Druck stehen im LUS-DAX hingegen QIAGEN (-2.93 Prozent auf 36.34 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.77 Prozent auf 513.00 EUR), Hannover Rück (-2.69 Prozent auf 253.60 EUR), Vonovia SE (-2.19 Prozent auf 18.73 EUR) und SAP SE (-1.55 Prozent auf 182.80 EUR).
Die teuersten LUS-DAX-Konzerne
Im LUS-DAX ist die Infineon-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4’568’089 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 214.312 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im LUS-DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die LUS-DAX-Werte auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 4.75 erwartet. Unter den Aktien im Index präsentiert die Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.70 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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