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12.10.2026 09:28:16
Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Start des Montagshandels
Der LUS-DAX setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.
Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0.06 Prozent leichter bei 25’192.00 Punkten.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25’172.00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’261.00 Punkten verzeichnete.
LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25’570.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Wert von 25’116.00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der LUS-DAX 24’124.00 Punkte auf.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 2.55 Prozent. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Tops und Flops im LUS-DAX
Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Commerzbank (+ 1.72 Prozent auf 38.55 EUR), RWE (+ 1.55 Prozent auf 58.84 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.38) Prozent auf 68.94 EUR), Deutsche Bank (+ 1.37 Prozent auf 30.33 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.19 Prozent auf 40.06 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Infineon (-1.77 Prozent auf 57.82 EUR), Brenntag SE (-0.64 Prozent auf 61.72 EUR), Daimler Truck (-0.60 Prozent auf 41.10 EUR), BASF (-0.41 Prozent auf 51.47 EUR) und Siemens Healthineers (-0.08 Prozent auf 39.11 EUR) unter Druck.
LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung
Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 582’422 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 220.983 Mrd. Euro.
Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.28 erwartet. Vonovia SE-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.73 Prozent gelockt.
Redaktion finanzen.ch
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