Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’843 0.4%  SPI 19’614 0.4%  Dow 51’655 0.8%  DAX 25’241 0.6%  Euro 0.9315 0.2%  EStoxx50 6’213 0.6%  Gold 4’175 -0.5%  Bitcoin 69’600 0.2%  Dollar 0.8323 0.2%  Öl 104.7 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Roche149905998Novartis1200526Swiss Re12688156
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
BKW übernimmt Windpark in Baden-Württemberg - Aktie etwas tiefer
Deutsche-Post-Aktie mit Gewinnen: Bundesnetzagentur ermöglicht Portoerhöhung um 20,35 Prozent
Nach Rekord-Buchgewinn: So geht es mit der Strategy-Aktie weiter
Silberpreis, Goldpreis & Co. aktuell: So steht es am Montagvormittag um die Kurse der Rohstoffe
Microsoft-Aktie etwas fester: Konzernchef Nadella warnt vor unkontrollierbarer KI
Suche...
ETF Sparplan

RWE Aktie 1158883 / DE0007037129

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

LUS-DAX im Blick 12.10.2026 09:28:16

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Start des Montagshandels

Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX fällt zum Start des Montagshandels

Der LUS-DAX setzt heute nach Vortagesgewinnen zur Korrektur an.

Infineon
54.60 CHF -0.66%
Kaufen Verkaufen

Der LUS-DAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:25 Uhr um 0.06 Prozent leichter bei 25’192.00 Punkten.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 25’172.00 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 25’261.00 Punkten verzeichnete.

LUS-DAX-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, bewegte sich der LUS-DAX bei 25’570.00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Wert von 25’116.00 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, wies der LUS-DAX 24’124.00 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 2.55 Prozent. Aktuell liegt der LUS-DAX bei einem Jahreshoch von 26’616.00 Punkten. Bei 21’861.50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im LUS-DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im LUS-DAX zählen derzeit Commerzbank (+ 1.72 Prozent auf 38.55 EUR), RWE (+ 1.55 Prozent auf 58.84 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 1.38) Prozent auf 68.94 EUR), Deutsche Bank (+ 1.37 Prozent auf 30.33 EUR) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 1.19 Prozent auf 40.06 EUR). Am anderen Ende der LUS-DAX-Liste stehen hingegen Infineon (-1.77 Prozent auf 57.82 EUR), Brenntag SE (-0.64 Prozent auf 61.72 EUR), Daimler Truck (-0.60 Prozent auf 41.10 EUR), BASF (-0.41 Prozent auf 51.47 EUR) und Siemens Healthineers (-0.08 Prozent auf 39.11 EUR) unter Druck.

LUS-DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im LUS-DAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 582’422 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im LUS-DAX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 220.983 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der LUS-DAX-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im LUS-DAX weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4.28 erwartet. Vonovia SE-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 7.73 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.ch

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 2.1263 44.87 148594841
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor

Weitere Links:

Enhaltene Werte
Historische Kursdaten
Zur L&S-DAX-Indikation

Bildquelle: ImageFlow / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: ABB: Vorfreude ist die schönste Freude

Die Aktie des Industriekonzerns macht sich daran, eine kurzfristige Konsolidierungsphase abzuschliessen. Mit Blick auf die anstehenden Zahlenvorlage könnten sich bei ABB eine Chance auf der Long-Seite bieten.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Siemens Healthineers AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?