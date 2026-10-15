Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Sitzung mit Verlusten

Um 09:26 Uhr steht im XETRA-Handel ein Minus von 0.13 Prozent auf 25’206.00 Punkte an der LUS-DAX-Kurstafel.

Der Höchststand des LUS-DAX lag am Donnerstag bei 25’242.00 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’121.00 Punkten erreichte.

LUS-DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der LUS-DAX bislang ein Plus von Prozent. Der LUS-DAX erreichte vor einem Monat, am 15.09.2026, den Wert von 25’444.00 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, notierte der LUS-DAX bei 24’992.00 Punkten. Der LUS-DAX lag noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, bei 24’134.00 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 2.61 Prozent. Das LUS-DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26’616.00 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 21’861.50 Punkten.

LUS-DAX-Tops und -Flops

Unter den Top-Aktien im LUS-DAX befinden sich derzeit Deutsche Telekom (+ 2.85 Prozent auf 26.00 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 2.50 Prozent auf 39.29 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 2.47 Prozent auf 546.60 EUR), Hannover Rück (+ 2.38 Prozent auf 274.80 EUR) und Henkel vz (+ 2.07 Prozent auf 78.84 EUR). Die Verlierer im LUS-DAX sind derweil Infineon (-9.38 Prozent auf 50.16 EUR), Siemens Energy (-7.57 Prozent auf 125.04 EUR), HOCHTIEF (-3.35 Prozent auf 369.20 EUR), Siemens (-2.65 Prozent auf 267.75 EUR) und Continental (-0.91 Prozent auf 69.46 EUR).

LUS-DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im LUS-DAX kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1’499’710 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den LUS-DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 227.701 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der LUS-DAX-Aktien im Blick

Im LUS-DAX präsentiert die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.12 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index bietet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.79 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch