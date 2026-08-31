Schwache Performance in Frankfurt: DAX verliert zum Handelsstart

Der DAX fällt im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.48 Prozent auf 26’442.31 Punkte zurück. Insgesamt kommt der DAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2.209 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0.398 Prozent auf 26’464.14 Punkte an der Kurstafel, nach 26’569.99 Punkten am Vortag.

Der DAX erreichte am Montag sein Tagestief bei 26’423.94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 26’471.79 Punkten lag.

DAX-Performance seit Beginn Jahr

Der DAX bewegte sich am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2026, bei 25’629.24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.05.2026, verzeichnete der DAX einen Stand von 25’104.70 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 29.08.2025, bei 23’902.21 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7.75 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch steht derzeit bei 26’618.74 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 21’863.81 Punkte.

Heutige Tops und Flops im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich derzeit BASF (+ 1.31 Prozent auf 53.21 EUR), Brenntag SE (+ 1.30 Prozent auf 62.54 EUR), Continental (+ 1.06 Prozent auf 70.74 EUR), GEA (+ 0.44 Prozent auf 68.00 EUR) und Bayer (+ 0.41 Prozent auf 48.87 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Siemens Energy (-4.42 Prozent auf 143.08 EUR), Vonovia SE (-1.46 Prozent auf 19.56 EUR), HOCHTIEF (-1.27 Prozent auf 421.00 EUR), MTU Aero Engines (-1.22 Prozent auf 355.20 EUR) und Scout24 (-0.68 Prozent auf 79.90 EUR).

Welche DAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Im DAX weist die Siemens Energy-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 286’593 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Siemens mit 220.942 Mrd. Euro im DAX den grössten Anteil aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.40 zu Buche schlagen. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.01 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch