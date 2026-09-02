Schwache Performance in Frankfurt: DAX schwächelt nachmittags

Um 15:40 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0.46 Prozent schwächer bei 25’850.04 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.183 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.321 Prozent tiefer bei 25’886.67 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25’970.11 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Mittwoch bei 25’924.21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’727.93 Punkten erreichte.

So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 2.32 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 25’629.24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25’124.17 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 02.09.2025, den Stand von 23’487.33 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 5.34 Prozent. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im DAX aktuell

Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit QIAGEN (+ 2.46 Prozent auf 38.28 EUR), Rheinmetall (+ 1.67 Prozent auf 1’097.80 EUR), Siemens Energy (+ 1.18 Prozent auf 142.74 EUR), adidas (+ 0.98 Prozent auf 149.40 EUR) und Commerzbank (+ 0.93 Prozent auf 40.37 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Zalando (-4.55 Prozent auf 23.10 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3.13 Prozent auf 74.18 EUR), GEA (-2.99 Prozent auf 64.85 EUR), Daimler Truck (-2.69 Prozent auf 45.28 EUR) und Scout24 (-2.50 Prozent auf 76.20 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 3’289’582 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 220.337 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick

Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.11 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch