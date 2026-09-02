SAP Aktie 345952 / DE0007164600
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursentwicklung im Fokus
|
02.09.2026 15:58:15
Schwache Performance in Frankfurt: DAX schwächelt nachmittags
Der DAX verbucht derzeit Verluste.
Um 15:40 Uhr tendiert der DAX im XETRA-Handel 0.46 Prozent schwächer bei 25’850.04 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 2.183 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0.321 Prozent tiefer bei 25’886.67 Punkten in den Mittwochshandel, nach 25’970.11 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des DAX lag am Mittwoch bei 25’924.21 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25’727.93 Punkten erreichte.
So bewegt sich der DAX seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 2.32 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, den Stand von 25’629.24 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 02.06.2026, erreichte der DAX einen Stand von 25’124.17 Punkten. Der DAX verzeichnete vor einem Jahr, am 02.09.2025, den Stand von 23’487.33 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 5.34 Prozent. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Tops und Flops im DAX aktuell
Die stärksten Aktien im DAX sind derzeit QIAGEN (+ 2.46 Prozent auf 38.28 EUR), Rheinmetall (+ 1.67 Prozent auf 1’097.80 EUR), Siemens Energy (+ 1.18 Prozent auf 142.74 EUR), adidas (+ 0.98 Prozent auf 149.40 EUR) und Commerzbank (+ 0.93 Prozent auf 40.37 EUR). Die Verlierer im DAX sind hingegen Zalando (-4.55 Prozent auf 23.10 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3.13 Prozent auf 74.18 EUR), GEA (-2.99 Prozent auf 64.85 EUR), Daimler Truck (-2.69 Prozent auf 45.28 EUR) und Scout24 (-2.50 Prozent auf 76.20 EUR).
Die teuersten DAX-Unternehmen
Das grösste Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 3’289’582 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX nimmt die SAP SE-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 220.337 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentaldaten der DAX-Werte im Blick
Im DAX weist die Volkswagen (VW) vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4.32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.11 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Dell: Wiederholt sich das "KI-Muster"?
Der Computerbauer präsentiert heute nach US-Börsenschluss seine Quartalszahlen. Es spricht einiges dafür, dass Anleger diesen Anlass nutzen, um Kasse zu machen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Siemens Energy AG
|
02.09.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beendet die Mittwochssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 sackt schlussendlich ab (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Mittwochshandel in Frankfurt: LUS-DAX bewegt sich am Mittwochnachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX schwächelt nachmittags (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Aufschläge in Europa: STOXX 50 nachmittags mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Mittwochshandel in Europa: Euro STOXX 50 sackt am Mittwochnachmittag ab (finanzen.ch)
|
02.09.26
|Angespannte Stimmung in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 mittags (finanzen.ch)
|
02.09.26
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 zeigt sich am Mittag schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu Siemens Energy AG
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.09.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.09.26
|Siemens Energy Buy
|Deutsche Bank AG
|01.09.26
|Siemens Energy Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.08.26
|Siemens Energy Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.26
|Siemens Energy Underweight
|Barclays Capital
|20.01.26
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|14.11.25
|Siemens Energy Sell
|UBS AG
|22.10.25
|Siemens Energy Verkaufen
|DZ BANK
|20.10.25
|Siemens Energy Underperform
|Bernstein Research
|13.05.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|24.04.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Siemens Energy Halten
|DZ BANK
|14.01.26
|Siemens Energy Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.25
|Siemens Energy Neutral
|Citigroup Corp.
ABB, Hochtief & Schneider Electric: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ ABB
✅ Hochtief
✅ Schneider Electric
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
SAP am 02.09.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|25’839.33
|-0.50%
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Iran-Krieg: SMI letztlich fester -- DAX zum Handelsende in Rot -- Wall Street beendet Handel fester -- Asiens Börsen schliessen im Minus
Der heimische Markt präsentierte sich zur Wochenmitte freundlich, während der deutsche Leitindex Verluste verbuchte. Die US-Börsen zeigten sich mit grünen Vorzeichen. An den Märkten in Asien ging es am Mittwoch nach unten.