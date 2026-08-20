Schwache Performance in Frankfurt: DAX schwächelt nachmittags

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 15:41 Uhr um 0.51 Prozent schwächer bei 25’957.62 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 2.175 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0.155 Prozent auf 26’050.95 Punkte an der Kurstafel, nach 26’091.33 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 25’914.11 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26’062.15 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den DAX bereits um 2.01 Prozent nach unten. Vor einem Monat, am 20.07.2026, wurde der DAX auf 24’846.69 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, erreichte der DAX einen Stand von 24’737.24 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, betrug der DAX-Kurs 24’276.97 Punkte.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 5.78 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des DAX beträgt derzeit 26’573.50 Punkte. Bei 21’863.81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit EON SE (+ 1.41 Prozent auf 17.62 EUR), QIAGEN (+ 1.24 Prozent auf 38.06 EUR), Infineon (+ 0.91 Prozent auf 55.48 EUR), Symrise (+ 0.85 Prozent auf 88.30 EUR) und Heidelberg Materials (+ 0.79 Prozent auf 159.05 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen hingegen adidas (-3.18 Prozent auf 150.95 EUR), Brenntag SE (-2.92 Prozent auf 59.88 EUR), Scout24 (-1.55 Prozent auf 76.10 EUR), MTU Aero Engines (-1.37 Prozent auf 360.90 EUR) und BASF (-1.35 Prozent auf 51.09 EUR).

Welche DAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im DAX weist die Infineon-Aktie derzeit das grösste Handelsvolumen auf. 2’324’470 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 210.642 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die grösste Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

Die Volkswagen (VW) vz-Aktie weist mit 4.19 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.29 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch