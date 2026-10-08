Schwache Performance in Frankfurt: DAX liegt zum Handelsende im Minus

Am Donnerstag ging es im DAX via XETRA schlussendlich um 1.12 Prozent auf 24’823.05 Punkte abwärts. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 2.113 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.875 Prozent auf 24’884.62 Punkte an der Kurstafel, nach 25’104.36 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des DAX betrug 24’997.26 Punkte, das Tagestief hingegen 24’792.79 Zähler.

DAX seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der DAX bereits um 1.70 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 08.09.2026, betrug der DAX-Kurs 26’007.63 Punkte. Der DAX wurde vor drei Monaten, am 08.07.2026, mit 24’897.45 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 08.10.2025, stand der DAX noch bei 24’597.13 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 1.16 Prozent zu. Das DAX-Jahreshoch beträgt derzeit 26’618.74 Punkte. Bei 21’863.81 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Scout24 (+ 3.04 Prozent auf 71.25 EUR), BASF (+ 1.15 Prozent auf 51.77 EUR), Zalando (+ 1.11 Prozent auf 22.81 EUR), Rheinmetall (+ 0.94 Prozent auf 934.90 EUR) und Beiersdorf (+ 0.47 Prozent auf 77.56 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind hingegen Volkswagen (VW) vz (-4.50 Prozent auf 66.60 EUR), Fresenius SE (-3.92 Prozent auf 41.59 EUR), Infineon (-3.36 Prozent auf 58.90 EUR), Vonovia SE (-3.25 Prozent auf 16.21 EUR) und Merck (-3.18 Prozent auf 135.70 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 5’329’087 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 217.682 Mrd. Euro im DAX den grössten Anteil aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.27 erwartet. Im Index verzeichnet die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch