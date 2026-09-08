Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursentwicklung im Fokus
|
08.09.2026 17:58:14
Schwache Performance in Frankfurt: DAX fällt zum Ende des Dienstagshandels
Der DAX bewegte sich heute kaum.
Schlussendlich schloss der DAX nahezu unverändert (minus 0.05 Prozent) bei 25’992.92 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.169 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 25’897.22 Zählern und damit 0.420 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (26’006.53 Punkte).
Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26’026.78 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’799.66 Zählern.
So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 26’319.45 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, bewegte sich der DAX bei 24’616.22 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, wurde der DAX auf 23’807.13 Punkte taxiert.
Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 5.92 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.
Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX
Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Fresenius SE (+ 3.21 Prozent auf 44.69 EUR), Rheinmetall (+ 3.04 Prozent auf 1’051.80 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2.57 Prozent auf 83.10 EUR), HOCHTIEF (+ 2.34 Prozent auf 446.80 EUR) und Brenntag SE (+ 1.44 Prozent auf 61.80 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Infineon (-3.85 Prozent auf 58.45 EUR), Hannover Rück (-2.44 Prozent auf 247.40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.07 Prozent auf 502.40 EUR), Heidelberg Materials (-1.88 Prozent auf 161.95 EUR) und Continental (-1.69 Prozent auf 71.18 EUR).
DAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 4’958’306 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 214.312 Mrd. Euro im DAX den grössten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus
Unter den DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.85 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Bloom Energy - Aufstieg in die 1. Liga
Der Brennstoffzellenspezialist steigt in den US-Leitindex auf. Neben diesem prestigeträchtigen Erfolg spricht die Charttechnik für ein kurzfristiges Long-Engagement bei Bloom Energy.Weiterlesen!
Nachrichten zu Infineon AG
|
17:58
|TecDAX-Handel aktuell: TecDAX zum Ende des Dienstagshandels in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
17:58
|Gewinne in Europa: Euro STOXX 50 schliesst mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
17:58
|Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Handelsende im Minus (finanzen.ch)
|
17:58
|Schwache Performance in Frankfurt: DAX fällt zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
15:58
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX nachmittags mit Abgaben (finanzen.ch)
|
15:58
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX sackt nachmittags ab (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwacher Handel: DAX fällt am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
15:58
|Gewinne in Europa: nachmittags Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.ch)
Analysen zu Vonovia SE
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|24.08.26
|Vonovia Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|21.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Deutsche Bank AG
|06.08.26
|Vonovia Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.08.26
|Vonovia Kaufen
|DZ BANK
|24.08.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.05.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|31.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|19.03.26
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|16.09.25
|Vonovia Underweight
|Barclays Capital
|07.09.26
|Vonovia Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|16.06.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|12.05.26
|Vonovia Market-Perform
|Bernstein Research
|08.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Vonovia Hold
|Deutsche Bank AG
Euronext SEI Investments & Ameriprise Financial: Welche Aktie überzeugt bei Kennzahlen und Bewertung?
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt – heute mit dem monatlichen Rebalancing:
NEU✅ Euronext
NEU✅ SEI Investments
NEU✅ Ameriprise Financial
inklusive Rebalancing:
❌ Swiss Life
❌ BNP Paribas
❌ Iberdrola
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|DAX
|26’007.63
|0.00%
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: SMI beendet Handel mit heftigen Abschlägen - Novartis bremst erneut -- DAX schliesslich robust -- US-Börsen schliessen leichter -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt erleidete am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex zeigte sich kaum verändert. Die US-Börsen tendierten nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.