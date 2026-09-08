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Kursentwicklung im Fokus 08.09.2026 17:58:14

Schwache Performance in Frankfurt: DAX fällt zum Ende des Dienstagshandels

Schwache Performance in Frankfurt: DAX fällt zum Ende des Dienstagshandels

Der DAX bewegte sich heute kaum.

Vonovia
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Schlussendlich schloss der DAX nahezu unverändert (minus 0.05 Prozent) bei 25’992.92 Punkten. Die DAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 2.169 Bio. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 25’897.22 Zählern und damit 0.420 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (26’006.53 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 26’026.78 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25’799.66 Zählern.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der DAX mit einer Bewertung von 26’319.45 Punkten gehandelt. Noch vor drei Monaten, am 08.06.2026, bewegte sich der DAX bei 24’616.22 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.09.2025, wurde der DAX auf 23’807.13 Punkte taxiert.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 5.92 Prozent. Das DAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 26’618.74 Punkten. Bei 21’863.81 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den stärksten Einzelwerten im DAX befinden sich derzeit Fresenius SE (+ 3.21 Prozent auf 44.69 EUR), Rheinmetall (+ 3.04 Prozent auf 1’051.80 EUR), Volkswagen (VW) vz (+ 2.57 Prozent auf 83.10 EUR), HOCHTIEF (+ 2.34 Prozent auf 446.80 EUR) und Brenntag SE (+ 1.44 Prozent auf 61.80 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen hingegen Infineon (-3.85 Prozent auf 58.45 EUR), Hannover Rück (-2.44 Prozent auf 247.40 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-2.07 Prozent auf 502.40 EUR), Heidelberg Materials (-1.88 Prozent auf 161.95 EUR) und Continental (-1.69 Prozent auf 71.18 EUR).

DAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 4’958’306 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von SAP SE mit 214.312 Mrd. Euro im DAX den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

Unter den DAX-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie mit 4.69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6.85 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Vonovia SE-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.ch

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21.08.26 Vonovia Buy Jefferies & Company Inc.
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