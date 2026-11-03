Stoxx Europe 50 846421 / EU0009658160
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03.11.2026 09:28:13
Schwache Performance in Europa: STOXX 50 schwächelt zum Start des Dienstagshandels
STOXX 50-Handel am Morgen.
Um 09:11 Uhr sinkt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0.59 Prozent auf 5’369.56 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.199 Prozent auf 5’390.57 Punkte an der Kurstafel, nach 5’401.33 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des STOXX 50 betrug 5’390.57 Punkte, das Tagestief hingegen 5’359.35 Zähler.
So entwickelt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’298.36 Punkten. Vor drei Monaten, am 03.08.2026, wurde der STOXX 50 mit 5’467.90 Punkten berechnet. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, lag der STOXX 50-Kurs bei 4’765.55 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8.32 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.
STOXX 50-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im STOXX 50 sind aktuell Unilever (+ 1.17 Prozent auf 49.59 GBP), Novartis (+ 0.87 Prozent auf 132.66 CHF), National Grid (+ 0.76 Prozent auf 12.62 GBP), BAT (+ 0.61 Prozent auf 46.02 GBP) und Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.56 Prozent auf 571.20 EUR). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-2.26 Prozent auf 127.06 EUR), SAP SE (-2.14 Prozent auf 206.00 EUR), Rolls-Royce (-1.77 Prozent auf 12.54 GBP), Siemens (-1.54 Prozent auf 266.20 EUR) und Airbus SE (-1.32 Prozent auf 193.60 EUR).
Welche Aktien im STOXX 50 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen
Die Barclays-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 846’834 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 hat die ASML NV-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 544.519 Mrd. Euro den grössten Anteil.
KGV und Dividende der STOXX 50-Titel
Die BP-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Mit 7.50 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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