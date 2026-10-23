Schwache Performance in Europa: STOXX 50 gibt am Freitagnachmittag nach

Am Freitag geht es im STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX um 0.96 Prozent auf 5’296.76 Punkte nach unten. Zuvor ging der STOXX 50 0.123 Prozent fester bei 5’354.69 Punkten in den Freitagshandel, nach 5’348.11 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 5’354.69 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’296.40 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 1.76 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5’352.67 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5’377.33 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4’786.47 Punkte.

Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 6.85 Prozent. Bei 5’572.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern verzeichnet.

STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BP (+ 3.14 Prozent auf 6.31 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2.84 Prozent auf 39.99 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0.68 Prozent auf 95.30 GBP), Unilever (+ 0.31 Prozent auf 49.91 GBP) und Rheinmetall (+ 0.20 Prozent auf 1’017.00 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Rolls-Royce (-6.89 Prozent auf 11.73 GBP), Richemont (-5.51 Prozent auf 162.95 CHF), Deutsche Telekom (-3.48 Prozent auf 25.27 EUR), Siemens Energy (-2.80 Prozent auf 118.78 EUR) und Barclays (-2.11 Prozent auf 4.01 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im STOXX 50 sticht die Rolls-Royce-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 14’132’107 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 575.737 Mrd. Euro im STOXX 50 den grössten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6.29 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.59 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch