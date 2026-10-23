|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursentwicklung im Fokus
|
23.10.2026 15:58:30
Schwache Performance in Europa: STOXX 50 gibt am Freitagnachmittag nach
Der STOXX 50 zeigt sich aktuell mit negativem Vorzeichen.
Am Freitag geht es im STOXX 50 um 15:40 Uhr via STOXX um 0.96 Prozent auf 5’296.76 Punkte nach unten. Zuvor ging der STOXX 50 0.123 Prozent fester bei 5’354.69 Punkten in den Freitagshandel, nach 5’348.11 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des STOXX 50 lag am Freitag bei 5’354.69 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 5’296.40 Punkten erreichte.
STOXX 50-Performance auf Jahressicht
Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Verlust von 1.76 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.09.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5’352.67 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 23.07.2026, wies der STOXX 50 einen Wert von 5’377.33 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 23.10.2025, betrug der STOXX 50-Kurs 4’786.47 Punkte.
Seit Jahresanfang 2026 stieg der Index bereits um 6.85 Prozent. Bei 5’572.96 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des STOXX 50. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern verzeichnet.
STOXX 50-Aufsteiger und -Absteiger
Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen derzeit BP (+ 3.14 Prozent auf 6.31 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 2.84 Prozent auf 39.99 GBP), London Stock Exchange (LSE) (+ 0.68 Prozent auf 95.30 GBP), Unilever (+ 0.31 Prozent auf 49.91 GBP) und Rheinmetall (+ 0.20 Prozent auf 1’017.00 EUR). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Rolls-Royce (-6.89 Prozent auf 11.73 GBP), Richemont (-5.51 Prozent auf 162.95 CHF), Deutsche Telekom (-3.48 Prozent auf 25.27 EUR), Siemens Energy (-2.80 Prozent auf 118.78 EUR) und Barclays (-2.11 Prozent auf 4.01 GBP).
Welche STOXX 50-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen
Im STOXX 50 sticht die Rolls-Royce-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 14’132’107 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von ASML NV mit 575.737 Mrd. Euro im STOXX 50 den grössten Anteil aus.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Werte im Blick
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 hat 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 6.29 erwartet. In puncto Dividendenrendite ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.59 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.ch
Passende Hebelprodukte
Weitere Links:
Trading Signals: DKSH - Mit Rückenwind in neue Höhen
Bei DKSH läuft es rund: Das operative Geschäft wächst, eine strategisch wichtige Übernahme eröffnet neue Perspektiven und die Aktie klettert auf ein Drei-Jahres-Hoch. Auch charttechnisch ist der Weg nach oben noch nicht ausgereizt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Deutsche Telekom AG
|
23.10.26
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX verbucht zum Handelsende Abschläge (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX fällt schlussendlich (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: DAX präsentiert sich schlussendlich leichter (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Rot (finanzen.ch)
|
23.10.26
|XETRA-Handel So entwickelt sich der TecDAX am Freitagnachmittag (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Freitagshandel in Europa: Euro STOXX 50 verbucht am Nachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
23.10.26
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 gibt am Freitagnachmittag nach (finanzen.ch)
Analysen zu Richemont
|21.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|21.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|15.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.26
|Richemont Outperform
|RBC Capital Markets
|08.10.26
|Richemont Buy
|Jefferies & Company Inc.
|05.10.26
|Richemont Buy
|UBS AG
|15.10.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|18.09.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|16.07.26
|Richemont Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|15.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|02.07.26
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
Orion, ABB und Euronext: Zahlen, Risiken und Kursbewegungen – BX Morningcall mit François Bloch
Orion, ABB und Euronext stehen im Mittelpunkt dieses BX Morningcalls. Olivia Hähnel (BX Swiss) und François Bloch (Investment-Stratege) ordnen Kennzahlen, Kursbewegungen, Dividendenentwicklungen und unternehmensspezifischen Risiken der Aktien: Orion, ABB und Euronext ein.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
ASML NV am 23.10.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|STOXX 50
|5’320.47
|-0.52%
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX gehen schwächer ins Wochenende -- US-Handel endet mit Verlusten -- Asiens Börsen schliessen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegten sich vor dem Wochenende im Minus. Die Wall Street zeigte sich tiefer. An den Börsen in Fernost ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen.