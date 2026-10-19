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Index-Performance im Blick 19.10.2026 12:26:31

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 fällt am Montagmittag zurück

Schwache Performance in Europa: STOXX 50 fällt am Montagmittag zurück

Das macht das Börsenbarometer in Europa aktuell.

London Stock Exchange
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Am Montag verbucht der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX Verluste in Höhe von 0.80 Prozent auf 5’360.92 Punkte. In den Montagshandel ging der STOXX 50 0.233 Prozent leichter bei 5’391.67 Punkten, nach 5’404.24 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 5’391.67 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5’355.98 Zählern.

STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, wies der STOXX 50 5’308.86 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’385.08 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, bei 4’741.85 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 8.14 Prozent nach oben. 5’572.96 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 0.96 Prozent auf 88.52 GBP), RELX (+ 0.93 Prozent auf 29.41 GBP), BP (+ 0.81 Prozent auf 6.19 GBP), Zurich Insurance (+ 0.23 Prozent auf 614.80 CHF) und Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0.10 Prozent auf 39.42 GBP). Flop-Aktien im STOXX 50 sind hingegen Rheinmetall (-3.14 Prozent auf 1’056.00 EUR), Barclays (-2.89 Prozent auf 4.20 GBP), Airbus SE (-2.89 Prozent auf 193.18 EUR), Rolls-Royce (-2.12 Prozent auf 13.22 GBP) und HSBC (-1.81 Prozent auf 14.02 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Die Aktie im STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Barclays-Aktie. Zuletzt wurden via STOXX 7’338’711 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 macht die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung aus. 569.339 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie mit 6.27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 7.26 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch

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