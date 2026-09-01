Schwache Performance in Europa: STOXX 50 am Dienstagmittag im Minus

Am Dienstag fällt der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX um 0.62 Prozent auf 5’395.66 Punkte zurück. Zuvor ging der STOXX 50 0.019 Prozent höher bei 5’430.31 Punkten in den Handel, nach 5’429.29 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 5’438.71 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 5’387.75 Einheiten.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der STOXX 50 notierte am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, bei 5’454.39 Punkten. Der STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 01.06.2026, einen Wert von 5’157.60 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 01.09.2025, stand der STOXX 50 bei 4’563.87 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 8.85 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4’674.85 Zählern.

STOXX 50-Gewinner und -Verlierer

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Novartis (+ 4.09 Prozent auf 128.30 CHF), BP (+ 3.58 Prozent auf 5.33 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 1.36 Prozent auf 33.90 GBP), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.50 Prozent auf 521.40 EUR) und GSK (+ 0.00 Prozent auf 18.54 GBP). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil Rolls-Royce (-3.87 Prozent auf 14.71 GBP), UBS (-2.73 Prozent auf 43.07 CHF), Rheinmetall (-2.52 Prozent auf 1’082.80 EUR), SAP SE (-2.41 Prozent auf 186.30 EUR) und UniCredit (-2.21 Prozent auf 82.79 EUR).

STOXX 50-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 18’711’509 Aktien gehandelt. Im STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 575.969 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Aktien im Fokus

Die BP-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den STOXX 50-Werten inne. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6.58 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch