Schwache Performance in Europa: So performt der Euro STOXX 50 nachmittags

Um 15:40 Uhr tendiert der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.93 Prozent leichter bei 4’901.88 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 4.253 Bio. Euro. In den Handel ging der Euro STOXX 50 0.170 Prozent schwächer bei 4’939.44 Punkten, nach 4’947.83 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 4’939.44 Punkte, das Tagestief hingegen 4’877.15 Zähler.

So entwickelt sich der Euro STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang ein Minus von 2.53 Prozent. Vor einem Monat, am 17.06.2024, wurde der Euro STOXX 50 auf 4’880.42 Punkte taxiert. Der Euro STOXX 50 erreichte vor drei Monaten, am 17.04.2024, den Wert von 4’914.13 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4’356.79 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 8.62 Prozent zu. Das Euro STOXX 50-Jahreshoch beträgt derzeit 5’121.71 Punkte. Bei 4’380.97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit adidas (+ 2.36 Prozent auf 234.10 EUR), BASF (+ 2.11 Prozent auf 44.74 EUR), Bayer (+ 0.92 Prozent auf 26.30 EUR), BMW (+ 0.81 Prozent auf 89.60 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0.80 Prozent auf 24.00 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind hingegen Siemens (-1.70 Prozent auf 178.48 EUR), SAP SE (-1.41 Prozent auf 184.58 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0.89 Prozent auf 40.22 EUR), Infineon (-0.54 Prozent auf 35.05 EUR) und Enel (-0.52 Prozent auf 6.73 EUR).

Die teuersten Konzerne im Euro STOXX 50

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Telekom-Aktie. 2’177’753 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 389.173 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Volkswagen (VW) vz-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.57 zu Buche schlagen. Mit 9.15 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Nordea Bank Abp Registered-Aktie an.

