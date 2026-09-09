Schwache Performance in Europa: So entwickelt sich der STOXX 50 am Mittag

Um 12:09 Uhr notiert der STOXX 50 im STOXX-Handel 1.23 Prozent schwächer bei 5’352.38 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 5’406.92 Zählern und damit 0.226 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (5’419.19 Punkte).

Der Tiefststand des STOXX 50 lag heute bei 5’348.74 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 5’406.92 Punkten erreichte.

So bewegt sich der STOXX 50 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verzeichnet der STOXX 50 bislang ein Minus von 1.35 Prozent. Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, lag der STOXX 50 bei 5’527.31 Punkten. Der STOXX 50 lag noch vor drei Monaten, am 09.06.2026, bei 5’156.13 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.09.2025, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4’563.07 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 7.97 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 5’572.96 Punkten. Bei 4’674.85 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell SAP SE (+ 2.18 Prozent auf 185.66 EUR), BP (+ 1.64 Prozent auf 5.59 GBP), Shell (ex Royal Dutch Shell) (+ 0.89 Prozent auf 35.32 GBP), BAT (+ 0.76 Prozent auf 41.10 GBP) und GSK (+ 0.75 Prozent auf 18.10 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind hingegen Richemont (-3.57 Prozent auf 177.10 CHF), Siemens (-3.27 Prozent auf 263.60 EUR), Rheinmetall (-3.10 Prozent auf 1’019.20 EUR), Airbus SE (-2.65 Prozent auf 195.44 EUR) und Siemens Energy (-2.45 Prozent auf 145.22 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im STOXX 50

Die BP-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 4’572’678 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die HSBC-Aktie nimmt im STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 631.308 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BP-Aktie. Hier soll ein KGV von 6.84 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6.76 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch