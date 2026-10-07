Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart schwächer

Am Mittwoch verliert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0.67 Prozent auf 6’230.41 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5.348 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.262 Prozent auf 6’255.80 Punkte an der Kurstafel, nach 6’272.23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’227.35 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’255.80 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 0.382 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 07.09.2026, den Stand von 6’403.99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6’319.86 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5’613.62 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6.50 Prozent nach oben. Bei 6’577.20 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5’376.81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0.90 Prozent auf 41.07 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.57 Prozent auf 26.56 EUR), BMW (+ 0.48 Prozent auf 54.90 EUR), Rheinmetall (+ 0.25 Prozent auf 955.40 EUR) und adidas (+ 0.21 Prozent auf 145.45 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Infineon (-3.01 Prozent auf 62.73 EUR), Siemens (-1.90 Prozent auf 273.70 EUR), Siemens Energy (-1.90 Prozent auf 144.64 EUR), Eni (-1.85 Prozent auf 24.14 EUR) und SAP SE (-1.18 Prozent auf 186.38 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne

Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 205’133 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 638.329 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder

Die TotalEnergies-Aktie weist mit 7.14 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.64 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch