Infineon Aktie 1038049 / DE0006231004
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Euro STOXX 50 im Fokus
|
07.10.2026 09:28:37
Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart schwächer
Der Euro STOXX 50 bewegt sich heute nach einem positiven Vortageshandel im Minus.
Am Mittwoch verliert der Euro STOXX 50 um 09:11 Uhr via STOXX 0.67 Prozent auf 6’230.41 Punkte. Die Euro STOXX 50-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 5.348 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.262 Prozent auf 6’255.80 Punkte an der Kurstafel, nach 6’272.23 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’227.35 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’255.80 Zählern.
Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verzeichnet der Euro STOXX 50 bislang Verluste von 0.382 Prozent. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor einem Monat, am 07.09.2026, den Stand von 6’403.99 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.07.2026, lag der Euro STOXX 50 bei 6’319.86 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, lag der Euro STOXX 50-Kurs bei 5’613.62 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 6.50 Prozent nach oben. Bei 6’577.20 Punkten schaffte es der Euro STOXX 50 bislang auf ein Jahreshoch. Bei 5’376.81 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50
Unter den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 befinden sich aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 0.90 Prozent auf 41.07 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.57 Prozent auf 26.56 EUR), BMW (+ 0.48 Prozent auf 54.90 EUR), Rheinmetall (+ 0.25 Prozent auf 955.40 EUR) und adidas (+ 0.21 Prozent auf 145.45 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen derweil Infineon (-3.01 Prozent auf 62.73 EUR), Siemens (-1.90 Prozent auf 273.70 EUR), Siemens Energy (-1.90 Prozent auf 144.64 EUR), Eni (-1.85 Prozent auf 24.14 EUR) und SAP SE (-1.18 Prozent auf 186.38 EUR).
Die teuersten Euro STOXX 50-Konzerne
Das Handelsvolumen der Deutsche Bank-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. 205’133 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie hat im Euro STOXX 50 mit 638.329 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.
Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Mitglieder
Die TotalEnergies-Aktie weist mit 7.14 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.64 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Givaudan: Auf den Geschmack gekommen
Der Aromen- und Duftstoffhersteller hat sich zuletzt vom breiten Markt absetzen können. Mit den Neunmonatszahlen könnte Givaudan den nächsten Schub nach oben auslösen.Weiterlesen!
Nachrichten zu Infineon AG
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|Minuszeichen in Frankfurt: TecDAX beginnt die Sitzung mit Verlusten (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.ch)
|
09:28
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX zum Start mit Abgaben (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Gute Stimmung in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich im Aufwind (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Freundlicher Handel: LUS-DAX liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
06.10.26
|DAX-Handel aktuell: DAX zum Handelsstart fester (finanzen.ch)
|
06.10.26
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 zum Start des Dienstagshandels mit Kursplus (finanzen.ch)
Analysen zu Infineon AG
|30.09.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.09.26
|Infineon Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.26
|Infineon Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|08.09.26
|Infineon Outperform
|Bernstein Research
|07.09.26
|Infineon Buy
|Deutsche Bank AG
|07.09.26
|Infineon Buy
|Warburg Research
|28.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|21.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|14.09.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|06.08.26
|Infineon Neutral
|UBS AG
|05.08.26
|Infineon Hold
|Warburg Research
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
KI-Aktien, Halbleiter und grosse US-Technologiewerte dominieren seit geraumer Zeit die Börse. Doch während dort die Bewertungen teilweise deutlich gestiegen sind, stellt sich für langfristige Anleger eine andere Frage: Wo gibt es abseits des KI-Booms noch interessante Unternehmen zu attraktiven Bewertungen?
Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|EURO STOXX 50
|6’217.32
|-0.88%
Börse aktuell - Live TickerSMI tiefer -- DAX sackt ab -- Asiens Börsen in Rot
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch nach unten. Die Erholung am deutschen Aktienmarkt gerät derweil ins Stocken. An den Börsen in Asien werden zur Wochenmitte Abschläge verzeichnet.