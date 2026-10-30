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30.10.2026 15:58:14
Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 zeigt sich am Freitagnachmittag leichter
Das macht das Börsenbarometer in Europa am Freitagnachmittag.
Am Freitag tendiert der Euro STOXX 50 um 15:41 Uhr via STOXX 0.86 Prozent schwächer bei 6’153.42 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 5.315 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0.448 Prozent auf 6’179.29 Punkte an der Kurstafel, nach 6’207.07 Punkten am Vortag.
Bei 6’129.29 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tagestief, während er hingegen mit 6’179.29 Punkten den höchsten Stand markierte.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Auf Wochensicht stieg der Euro STOXX 50 bereits um 1.52 Prozent. Noch vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’269.02 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 stand vor drei Monaten, am 30.07.2026, bei 6’344.40 Punkten. Der Euro STOXX 50 stand noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, bei 5’699.18 Punkten.
Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5.18 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der Euro STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Punkten registriert.
Euro STOXX 50-Top-Flop-Liste
Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Bayer (+ 4.11 Prozent auf 49.93 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 1.98 Prozent auf 567.40 EUR), SAP SE (+ 1.65 Prozent auf 212.35 EUR), Eni (+ 1.58 Prozent auf 27.36 EUR) und Deutsche Telekom (+ 1.52 Prozent auf 26.01 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen Siemens Energy (-5.93 Prozent auf 128.20 EUR), Infineon (-5.17 Prozent auf 51.22 EUR), Deutsche Bank (-2.86 Prozent auf 30.27 EUR), Siemens (-2.41 Prozent auf 267.15 EUR) und Airbus SE (-1.85 Prozent auf 192.76 EUR).
Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50
Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 auf. Zuletzt wurden via STOXX 2’780’231 Aktien gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 579.977 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Aktien auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die BNP Paribas-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7.47 zu Buche schlagen. Im Index verzeichnet die Intesa Sanpaolo-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.45 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
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