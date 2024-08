Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt

Am Freitag tendiert der Euro STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 1.75 Prozent schwächer bei 4’682.51 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 4.150 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0.286 Prozent auf 4’752.10 Punkte an der Kurstafel, nach 4’765.72 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 4’752.10 Punkte, das Tagestief hingegen 4’681.55 Zähler.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn gab der Euro STOXX 50 bereits um 3.93 Prozent nach. Vor einem Monat, am 02.07.2024, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4’906.33 Punkten. Vor drei Monaten, am 02.05.2024, wies der Euro STOXX 50 4’890.61 Punkte auf. Vor einem Jahr, am 02.08.2023, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 4’336.50 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 3.76 Prozent nach oben. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’121.71 Punkten. Bei 4’380.97 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Die stärksten Einzelwerte im Euro STOXX 50 sind aktuell Deutsche Telekom (+ 0.00 Prozent auf 23.96 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-0.04 Prozent auf 133.82 EUR), Bayer (-0.61 Prozent auf 27.11 EUR), Allianz (-0.83 Prozent auf 251.80 EUR) und BMW (-0.99 Prozent auf 82.38 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen Intesa Sanpaolo (-5.96 Prozent auf 3.53 EUR), UniCredit (-5.10 Prozent auf 34.86 EUR), Infineon (-3.10 Prozent auf 30.14 EUR), Stellantis (-2.97 Prozent auf 14.76 EUR) und Deutsche Börse (-2.92 Prozent auf 181.30 EUR).

Welche Euro STOXX 50-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im Euro STOXX 50 mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Infineon-Aktie. 1’821’207 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 334.606 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Dieses KGV weisen die Euro STOXX 50-Mitglieder auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3.30 zu Buche schlagen. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9.63 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.ch