Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Am Montag verbuchte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss Verluste in Höhe von 1.01 Prozent auf 6’141.59 Punkte. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5.347 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.231 Prozent auf 6’189.90 Punkte an der Kurstafel, nach 6’204.23 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 6’113.93 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’189.90 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’236.20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 6’230.87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’607.39 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4.98 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6’577.20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 1.14 Prozent auf 26.25 EUR), SAP SE (+ 0.31 Prozent auf 199.84 EUR), Infineon (+ 0.25 Prozent auf 52.52 EUR), BMW (-0.28 Prozent auf 56.90 EUR) und adidas (-0.38 Prozent auf 157.90 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-2.79 Prozent auf 1’059.80 EUR), Deutsche Bank (-2.76 Prozent auf 28.52 EUR), Bayer (-2.38 Prozent auf 43.40 EUR), Airbus SE (-2.34 Prozent auf 194.26 EUR) und Enel (-2.08 Prozent auf 9.00 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6’022’106 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 569.339 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.41 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.48 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch