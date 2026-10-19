Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’369 -0.2%  SPI 20’271 -0.1%  Dow 51’980 0.0%  DAX 25’320 -1.2%  Euro 0.9263 0.0%  EStoxx50 6’145 -1.0%  Gold 4’139 -0.6%  Bitcoin 67’639 0.1%  Dollar 0.8263 0.1%  Öl 110.0 0.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Lindt1057075Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539DocMorris4261528ABB1222171
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
S&P 500 am KI-Tropf: Jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit für NVIDIA und Micron
Arthur Hayes setzt gegen den KI-Hype – darauf wettet er
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Nestlé-Aktie stabil: Konzern baut Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln aus
Rheinmetall-Aktie im Minus: Zukauf der rumänischen Mangalia-Werft
Suche...
Plus500 Depot

SAP Aktie 345952 / DE0007164600

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Fokus 19.10.2026 17:58:13

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Der Euro STOXX 50 zeigte sich zum Handelsende mit negativem Vorzeichen.

SAP
183.75 CHF -0.66%
Kaufen Verkaufen

Am Montag verbuchte der Euro STOXX 50 via STOXX zum Handelsschluss Verluste in Höhe von 1.01 Prozent auf 6’141.59 Punkte. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5.347 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0.231 Prozent auf 6’189.90 Punkte an der Kurstafel, nach 6’204.23 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Euro STOXX 50 lag am Montag bei 6’113.93 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6’189.90 Punkten erreichte.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Wert von 6’236.20 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 stand am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 6’230.87 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, wurde der Euro STOXX 50 mit einer Bewertung von 5’607.39 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4.98 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der Euro STOXX 50 bislang 6’577.20 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5’376.81 Zählern registriert.

Gewinner und Verlierer im Euro STOXX 50

Die Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 sind derzeit Eni (+ 1.14 Prozent auf 26.25 EUR), SAP SE (+ 0.31 Prozent auf 199.84 EUR), Infineon (+ 0.25 Prozent auf 52.52 EUR), BMW (-0.28 Prozent auf 56.90 EUR) und adidas (-0.38 Prozent auf 157.90 EUR). Die Verlierer im Euro STOXX 50 sind derweil Rheinmetall (-2.79 Prozent auf 1’059.80 EUR), Deutsche Bank (-2.76 Prozent auf 28.52 EUR), Bayer (-2.38 Prozent auf 43.40 EUR), Airbus SE (-2.34 Prozent auf 194.26 EUR) und Enel (-2.08 Prozent auf 9.00 EUR).

Welche Aktien im Euro STOXX 50 das grösste Handelsvolumen aufweisen

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. 6’022’106 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die ASML NV-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 569.339 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 7.41 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7.48 Prozent bei der Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie an.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Marktkapitalisierungen der EURO STOXX 50-Werte
Historische Kursdaten
Zu allen Marktberichten

Bildquelle: Funtap / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Deutsche Bank AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Deutsche Bank AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
07.10.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research
06.10.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
05.10.26 Deutsche Bank Outperform RBC Capital Markets
08.09.26 Deutsche Bank Overweight JP Morgan Chase & Co.
07.09.26 Deutsche Bank Buy Warburg Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

ETF-Sparpläne gewinnen in der Schweiz stark an Bedeutung. Immer mehr Anlegerinnen und Anleger investieren regelmässig in ETFs und nutzen Sparpläne für den langfristigen Vermögensaufbau.

Im Gespräch mit Timo Hegnauer (neon) und Nima Pouyan (Amundi) geht es darum, warum ETF-Sparpläne in der Schweiz aktuell so stark wachsen, welche ETFs besonders häufig bespart werden und worauf man bei Gebühren, Diversifikation, Produktauswahl und Handelskosten achten sollten.

ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?

Inside Trading & Investment

18:15 Logo WHS Zebra Technologies: Die Augen der Roboter – die nächste KI-Chance?
10:01 Das Rückgrat des Welthandels
09:39 SG-Marktüberblick: 19.10.2026
09:08 MI-Titel weiter gefragt
08:15 UBS Logo UBS KeyInvest: NASDAQ 100 – Kursverluste ausgeweitet
16.10.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 20.00% p.a. Multi Barrier Reverse Convertible auf Adobe, Oracle, Salesforce.com
15.10.26 Julius Bär: 13.50% p.a. JB Callable Multi Barrier Reverse Convertible (62.5%) auf ABB Ltd, Logitech International SA, Nestle SA
14.10.26 ETF-Sparplan boom in der Schweiz – Worauf sollten Anleger achten?
05.10.26 ETF Compass Q3-Review: Satelliten mit bis zu 68 Prozent Plus, doch Clean Energy stürzt ab
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’909.12 19.99 SJYB2U
Short 15’218.95 13.97 SS9BDU
Short 15’788.74 8.99 S1BOGU
SMI-Kurs: 14’368.78 19.10.2026 17:31:13
Long 13’740.91 19.99 S0S2BU
Long 13’428.39 13.97 S1B77U
Long 12’840.43 8.94 S6DBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Paukenschlag bei Lindt & Sprüngli: Konzernchef Lechner ist seinen Job los - Aktie mit Verlusten
BKW-Aktie: Energieproduktionschefin hält neue AKWs in der Schweiz für nicht realistisch
S&P 500 am KI-Tropf: Jetzt schlägt die Stunde der Wahrheit für NVIDIA und Micron
Roche-Aktie stabil: Pharmariese präsentiert Krebsdaten am ESMO-Kongress in Madrid
Rheinmetall-Aktie im Minus: Zukauf der rumänischen Mangalia-Werft
Dow Jones aktuell: Dow Jones zeigt sich schlussendlich schwächer
Erste Schätzungen: Apple informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
SpaceX höher: Streit um Starlink-Drosselung in der Ukraine - Musk verspricht jedem US-Kind eine SpaceX-Aktie
Nestlé-Aktie stabil: Konzern baut Geschäft mit Nahrungsergänzungsmitteln aus

Top-Rankings

KW 42: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 42: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 42: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.