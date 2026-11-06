Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 beginnt Handel im Minus

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 09:11 Uhr um 1.36 Prozent schwächer bei 6’146.94 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 5.420 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.383 Prozent tiefer bei 6’207.70 Punkten in den Handel, nach 6’231.54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den Euro STOXX 50 bis auf 6’207.70 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6’141.78 Zählern.

Euro STOXX 50-Performance seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Gewinn von 0.199 Prozent. Der Euro STOXX 50 wurde vor einem Monat, am 06.10.2026, mit 6’272.23 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 06.08.2026, verzeichnete der Euro STOXX 50 einen Stand von 6’502.56 Punkten. Der Euro STOXX 50 erreichte vor einem Jahr, am 06.11.2025, den Stand von 5’611.18 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 5.07 Prozent. Der Euro STOXX 50 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6’577.20 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 5’376.81 Zähler.

Die Tops und Flops im Euro STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im Euro STOXX 50 zählen derzeit Enel (-0.03 Prozent auf 9.73 EUR), Eni (-0.59 Prozent auf 25.31 EUR), Infineon (-0.66) Prozent auf 45.65 EUR), Deutsche Telekom (-0.69 Prozent auf 26.02 EUR) und Deutsche Börse (-1.07 Prozent auf 324.00 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-3.91 Prozent auf 58.02 EUR), Rheinmetall (-2.84 Prozent auf 817.60 EUR), BASF (-2.60 Prozent auf 54.63 EUR), Bayer (-2.60 Prozent auf 54.76 EUR) und adidas (-2.53 Prozent auf 175.05 EUR).

Die teuersten Euro STOXX 50-Unternehmen

Im Euro STOXX 50 ist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 408’158 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 515.535 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der Euro STOXX 50-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die TotalEnergies-Aktie. Hier wird ein KGV von 6.98 erwartet. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.07 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch