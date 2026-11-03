EURO STOXX 50 846480 / EU0009658145
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03.11.2026 12:26:20
Schwache Performance in Europa: Euro STOXX 50 am Dienstagmittag in Rot
Der Euro STOXX 50 zeigt sich aktuell in Rot.
Um 12:08 Uhr bewegt sich der Euro STOXX 50 im STOXX-Handel 0.46 Prozent leichter bei 6’147.63 Punkten. Damit sind die im Euro STOXX 50 enthaltenen Werte 5.291 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0.262 Prozent auf 6’159.88 Punkte an der Kurstafel, nach 6’176.06 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des Euro STOXX 50 betrug 6’159.88 Punkte, das Tagestief hingegen 6’102.57 Zähler.
Euro STOXX 50-Entwicklung seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 6’238.50 Punkten. Der Euro STOXX 50 verzeichnete vor drei Monaten, am 03.08.2026, den Wert von 6’426.50 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 5’679.25 Punkten.
Auf Jahressicht 2026 kletterte der Index bereits um 5.08 Prozent. Bei 6’577.20 Punkten markierte der Euro STOXX 50 bislang ein Jahreshoch. Bei 5’376.81 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.
Heutige Tops und Flops im Euro STOXX 50
Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit Bayer (+ 4.20 Prozent auf 52.12 EUR), Rheinmetall (+ 0.32 Prozent auf 1’003.20 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (+ 0.32 Prozent auf 569.80 EUR), Deutsche Telekom (+ 0.27 Prozent auf 25.91 EUR) und BASF (+ 0.21 Prozent auf 53.66 EUR). Die Flop-Titel im Euro STOXX 50 sind derweil SAP SE (-2.95 Prozent auf 204.30 EUR), adidas (-2.23 Prozent auf 169.00 EUR), Airbus SE (-1.26 Prozent auf 193.70 EUR), Siemens (-0.92 Prozent auf 267.85 EUR) und BMW (-0.85 Prozent auf 58.36 EUR).
Welche Aktien im Euro STOXX 50 den grössten Börsenwert aufweisen
Im Euro STOXX 50 sticht die Bayer-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. 2’472’726 Aktien wurden zuletzt via STOXX gehandelt. Im Euro STOXX 50 weist die ASML NV-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 544.519 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.
KGV und Dividende der Euro STOXX 50-Werte
Die TotalEnergies-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den Euro STOXX 50-Werten inne. Die Intesa Sanpaolo-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 7.50 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.ch
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