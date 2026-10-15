Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’350 1.6%  SPI 20’244 1.4%  Dow 52’178 1.1%  DAX 25’383 0.3%  Euro 0.9277 -0.4%  EStoxx50 6’168 -0.4%  Gold 4’171 1.6%  Bitcoin 68’011 0.2%  Dollar 0.8269 -1.0%  Öl 105.6 -0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Swiss Re12688156ABB1222171Rheinmetall345850Novartis1200526Holcim1221405Partners Group2460882
Anzeige

Das nächste Wettrennen um Infrastruktur könnte in Megawatt gemessen werden

Hier informieren
Top News
Anthropic-IPO: Analyst spricht vom „lächerlichsten Börsengang des Jahres“
Moonshot AI vor dem Börsengang: Chinesisches KI-Startup peilt Hongkong an
So bewegen sich Franken, Euro und US-Dollar
Unicredit nimmt nächste Hürde bei Commerzbank-Übernahme - Aktien im Fokus
Bitcoin könnte laut Ex-BitMEX-Chef Hayes vom möglichen KI-Crash profitieren - Chance für Krypto-Anleger?
Suche...
Plus500 Depot

London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Index im Blick 15.10.2026 15:58:41

Schwache Performance in Europa: Das macht der STOXX 50 nachmittags

Schwache Performance in Europa: Das macht der STOXX 50 nachmittags

Derzeit legen Anleger in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

London Stock Exchange
94.64 CHF 3.34%
Kaufen Verkaufen

Um 15:42 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.12 Prozent schwächer bei 5’347.06 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.175 Prozent auf 5’344.27 Punkte an der Kurstafel, nach 5’353.62 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5’316.45 Punkte, das Tageshoch hingegen 5’360.39 Zähler.

STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0.645 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’295.41 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wies der STOXX 50 5’385.69 Punkte auf. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, bei 4’737.36 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.87 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 3.33 Prozent auf 86.78 GBP), BAT (+ 3.31 Prozent auf 44.01 GBP), AstraZeneca (+ 3.17 Prozent auf 126.90 GBP), Deutsche Telekom (+ 3.16 Prozent auf 26.08 EUR) und RELX (+ 3.14 Prozent auf 28.62 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Siemens Energy (-4.41 Prozent auf 129.32 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-4.08 Prozent auf 75.66 CHF), Rio Tinto (-3.11 Prozent auf 67.08 GBP), Siemens (-2.96 Prozent auf 266.90 EUR) und UniCredit (-2.22 Prozent auf 75.00 EUR).

Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien

Aktuell weist die Barclays-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 12’590’239 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 581.827 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick

In diesem Jahr weist die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.35 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zu allen Marktberichten
Tops und Flops im STOXX 50
Alle STOXX 50-Werte im Überblick

Bildquelle: nito / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Beiersdorf - Underperformer in Lauerstellung

Der Konsumgüterkonzern hat mit Problemen bei seiner Kernmarke Nivea zu kämpfen. An der Börse keimte zuletzt die Hoffnung auf Besserung, die Beiersdorf-Aktie klopft an einem markanten Widerstand an.

Weiterlesen!

Nachrichten zu BAT PLC (British American Tobacco)

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten