London Stock Exchange Aktie 2477098 / GB00B0SWJX34
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15.10.2026 15:58:41
Schwache Performance in Europa: Das macht der STOXX 50 nachmittags
Derzeit legen Anleger in Europa eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.
Um 15:42 Uhr bewegt sich der STOXX 50 im STOXX-Handel 0.12 Prozent schwächer bei 5’347.06 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0.175 Prozent auf 5’344.27 Punkte an der Kurstafel, nach 5’353.62 Punkten am Vortag.
Das Tagestief des STOXX 50 betrug 5’316.45 Punkte, das Tageshoch hingegen 5’360.39 Zähler.
STOXX 50-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang ein Plus von 0.645 Prozent. Vor einem Monat, am 15.09.2026, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 5’295.41 Punkten. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, wies der STOXX 50 5’385.69 Punkte auf. Der STOXX 50 notierte noch vor einem Jahr, am 15.10.2025, bei 4’737.36 Punkten.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7.87 Prozent zu. Das STOXX 50-Jahreshoch liegt aktuell bei 5’572.96 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4’674.85 Zählern erreicht.
Das sind die Gewinner und Verlierer im STOXX 50
Unter den Top-Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell London Stock Exchange (LSE) (+ 3.33 Prozent auf 86.78 GBP), BAT (+ 3.31 Prozent auf 44.01 GBP), AstraZeneca (+ 3.17 Prozent auf 126.90 GBP), Deutsche Telekom (+ 3.16 Prozent auf 26.08 EUR) und RELX (+ 3.14 Prozent auf 28.62 GBP). Auf der Verliererseite im STOXX 50 stehen derweil Siemens Energy (-4.41 Prozent auf 129.32 EUR), ABB (Asea Brown Boveri) (-4.08 Prozent auf 75.66 CHF), Rio Tinto (-3.11 Prozent auf 67.08 GBP), Siemens (-2.96 Prozent auf 266.90 EUR) und UniCredit (-2.22 Prozent auf 75.00 EUR).
Die meistgehandelten STOXX 50-Aktien
Aktuell weist die Barclays-Aktie das grösste Handelsvolumen im STOXX 50 auf. 12’590’239 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die ASML NV-Aktie mit 581.827 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.
Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Aktien im Blick
In diesem Jahr weist die BP-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6.13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Die Intesa Sanpaolo-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7.35 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.ch
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