Schwache Performance in Europa: Das macht der Euro STOXX 50 am Mittag

Der Euro STOXX 50 notiert im STOXX-Handel um 12:09 Uhr um 2.31 Prozent leichter bei 4’531.35 Punkten. Die Euro STOXX 50-Mitglieder sind damit 3.964 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0.711 Prozent leichter bei 4’605.72 Punkten in den Handel, nach 4’638.70 Punkten am Vortag.

Bei 4’605.72 Einheiten erreichte der Euro STOXX 50 sein Tageshoch, während er hingegen mit 4’475.25 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

Euro STOXX 50 auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 05.07.2024, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4’979.39 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.05.2024, bewegte sich der Euro STOXX 50 bei 4’921.48 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Der Euro STOXX 50 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 04.08.2023, den Stand von 4’332.91 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 gewann der Index bereits um 0.411 Prozent. Der Euro STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 5’121.71 Punkten. 4’380.97 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im Euro STOXX 50

Unter den Top-Aktien im Euro STOXX 50 befinden sich derzeit Bayer (-0.51 Prozent auf 27.22 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-0.62 Prozent auf 36.84 EUR), Deutsche Börse (-1.38 Prozent auf 182.35 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-1.50 Prozent auf 129.90 EUR) und Deutsche Telekom (-1.62 Prozent auf 23.73 EUR). Die schwächsten Euro STOXX 50-Aktien sind derweil UniCredit (-6.33 Prozent auf 32.65 EUR), SAP SE (-3.81 Prozent auf 179.06 EUR), Volkswagen (VW) vz (-3.30 Prozent auf 93.66 EUR), BMW (-3.22 Prozent auf 79.42 EUR) und Infineon (-2.76 Prozent auf 28.72 EUR).

Euro STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das grösste Handelsvolumen im Euro STOXX 50 kann derzeit die Infineon-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via STOXX 3’263’142 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie nimmt im Euro STOXX 50, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 314.963 Mrd. Euro den grössten Anteil ein.

Diese Dividenden zahlen die Euro STOXX 50-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Euro STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 3.17 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Intesa Sanpaolo-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10.33 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch