Meta Platforms Aktie 14917609 / US30303M1027
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12.08.2026 14:07:51
Schutz vor unbemerktem Filmen: Meta kassiert Strafanzeige wegen KI-Brillen
Meta PlatformsEine deutsche Organisation sieht in der Ray-Ban-Meta-Brille ein verbotenes Spionagegerät. Den Verstoss gegen das Datenschutzgesetz zeigt HateAid nun an. Auch auf anderen Ebenen wird gegen Smart-Brillen vorgegangen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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