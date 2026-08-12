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12.08.2026 14:07:51

Schutz vor unbemerktem Filmen: Meta kassiert Strafanzeige wegen KI-Brillen

Meta Platforms
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Eine deutsche Organisation sieht in der Ray-Ban-Meta-Brille ein verbotenes Spionagegerät. Den Verstoss gegen das Datenschutzgesetz zeigt HateAid nun an. Auch auf anderen Ebenen wird gegen Smart-Brillen vorgegangen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV

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