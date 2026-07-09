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Grossbrand 09.07.2026 07:12:00

Schrottberg bei Salzgitter brennt seit Stunden - Aktie im Fokus

Schrottberg bei Salzgitter brennt seit Stunden - Aktie im Fokus

Ein brennender Schrottberg auf dem Gelände der Salzgitter AG hat einen stundenlangen Grosseinsatz der Feuerwehr ausgelöst.

Salzgitter
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Der Schrottberg auf dem Gelände des Stahlkonzerns Salzgitter AG steht immer noch in Flammen. Ein Bagger nahm den grossen Schrotthaufen in der Nacht Stück für Stück auseinander, damit die Einsatzkräfte den Brand bekämpfen konnten, wie ein Sprecher der Feuerwehr schilderte. Die aufwendigen Löscharbeiten werden demzufolge voraussichtlich noch bis in den Vormittag hinein andauern.

Um die 100 Einsatzkräfte waren in der Nacht vor Ort, um das Feuer zu löschen. Sie seien gut vorangekommen, sagte ein Sprecher am frühen Morgen: Der aufsteigende Rauch sei bereits deutlich lichter und heller als noch einige Stunden zuvor. Anwohner sollten aber weiterhin ihre Fenster und Türen geschlossen halten und Lüftungen und Klimaanlagen abgeschaltet lassen.

Der etwa 40 mal 40 Meter grosse und rund 15 Meter hohe Schrotthaufen auf dem Gelände des Stahlproduzenten war gegen 19.00 Uhr in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand. Das Feuer sorgte allerdings für dichten, dunklen Rauch. Zur Brandursache machte die Feuerwehr zunächst keine Angaben.-

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Bildquelle: Lukassek / Shutterstock.com
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