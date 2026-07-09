Salzgitter Aktie 348595 / DE0006202005
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09.07.2026 07:12:00
Schrottberg bei Salzgitter brennt seit Stunden - Aktie im Fokus
Ein brennender Schrottberg auf dem Gelände der Salzgitter AG hat einen stundenlangen Grosseinsatz der Feuerwehr ausgelöst.
Um die 100 Einsatzkräfte waren in der Nacht vor Ort, um das Feuer zu löschen. Sie seien gut vorangekommen, sagte ein Sprecher am frühen Morgen: Der aufsteigende Rauch sei bereits deutlich lichter und heller als noch einige Stunden zuvor. Anwohner sollten aber weiterhin ihre Fenster und Türen geschlossen halten und Lüftungen und Klimaanlagen abgeschaltet lassen.
Der etwa 40 mal 40 Meter grosse und rund 15 Meter hohe Schrotthaufen auf dem Gelände des Stahlproduzenten war gegen 19.00 Uhr in Flammen aufgegangen. Verletzt wurde niemand. Das Feuer sorgte allerdings für dichten, dunklen Rauch. Zur Brandursache machte die Feuerwehr zunächst keine Angaben.-
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