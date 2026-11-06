Schrodinger präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Schrodinger stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.50 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Schrodinger ein Ergebnis je Aktie von -0.450 USD vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18.72 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 64.5 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 54.3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch