Schroders Aktie 120422958 / GB00BP9LHF23
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30.03.2026 12:41:00
Schroders-Aktie: Patrick Schwyzer neuer Leiter der Kundengruppe Europa
Der Vermögensverwalter Schroders verstärkt seine europäische Geschäftsleitung mit der Ernennung eines neuen Leiters der Kundengruppe Europa.
Schwyzer wird die Bereiche Vermögensverwaltung, institutionelle Kunden und Grosskunden koordinieren, heisst es in einer Mitteilung von Schroders vom Montag. Er kommt von der UBS.
sta/cg
Zürich (awp)
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