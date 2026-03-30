Schroders-Aktie: Patrick Schwyzer neuer Leiter der Kundengruppe Europa

Patrick Schwyzer übernimmt per 7. April die paneuropäischen Aktivitäten von Zürich aus.

Schwyzer wird die Bereiche Vermögensverwaltung, institutionelle Kunden und Grosskunden koordinieren, heisst es in einer Mitteilung von Schroders vom Montag. Er kommt von der UBS.

sta/cg

Zürich (awp)