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28.05.2026 19:21:36
Schroder Immoplus steigert Gesamtergebnis im Halbjahr deutlich
Zürich (awp) - Der an der SIX kotierte Fonds Schroder Immoplus hat im ersten Semester des Geschäftsjahres 2025/26 deutlich mehr verdient. Die Mietzinseinnahmen kletterten per Ende März um 3,5 Prozent auf 53,4 Millionen Franken und der der Gesamterfolg erhöhte sich um 2,9 Prozent auf 35,1 Millionen, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstagabend heisst.
Der Verkehrswert der Liegenschaften stieg seit dem 30. September 2025 laut den Angaben um 4,4 Prozent auf 2,41 Milliarden - auch dank einer Akquisition einer im Jahr 2025 fertiggestellten Büro-Liegenschaft in Allschwil.
rw/to
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