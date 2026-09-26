Volkswagen Aktie 352780 / DE0007664005
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26.09.2026 14:46:59
Schrauben gehen aus - VW-Fahrer müssen nach Rückruf wohl zweimal in die Werkstatt
VolkswagenFast eine Million Autos in Deutschland sind von einem Rückruf bei VW, Audi und Seat betroffen. Grund ist Korrosion an der Verschraubung der Lenkung. Mancher Fahrer muss wohl zweimal in die Werkstatt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft
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