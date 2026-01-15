Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’465 0.8%  SPI 18’544 0.8%  Dow 49’150 -0.1%  DAX 25’286 -0.5%  Euro 0.9316 -0.1%  EStoxx50 6’005 -0.4%  Gold 4’626 0.9%  Bitcoin 77’604 1.7%  Dollar 0.8000 -0.1%  Öl 65.1 -0.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swatch1225515Lonza1384101Swiss Re12688156Logitech2575132
Top News
Beige Book: Wirtschaftsaktivität in den USA nimmt zu
Erste Schätzungen: MasterCard verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Erste Schätzungen: ABB (Asea Brown Boveri) öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Erste Schätzungen: Colgate-Palmolive legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Erste Schätzungen: American Express präsentiert Quartalsergebnisse
Suche...
eToro entdecken

Twitter Aktie 22371814 / US90184L1026

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Historisch Analysen
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

15.01.2026 06:48:36

Schranken für anzügliche KI-Bilder bei Musk-Chatbot Grok

AUSTIN (awp international) - Nach heftiger internationaler Kritik hat Elon Musks KI-Firma xAI neue Schranken für anzügliche KI-Bilder bei ihrem Chatbot Grok eingezogen. So seien "technologische Massnahmen" eingeführt worden, die die Bearbeitung von Bildern realer Personen mit leichter Bekleidung wie Bikinis verhindern sollen, teilte die zu xAI gehörende Online-Plattform X mit. Diese Beschränkung gelte sowohl für kostenlose Accounts als auch für zahlende Nutzer.

Auch werde in Regionen, wo dies illegal sei, per Geoblocking verhindert, dass mit Künstlicher Intelligenz Bilder realer Personen in Bikinis, Dessous oder ähnlicher Bekleidung erzeugt werden können. Grundsätzlich werden nur noch zahlende Kunden künftig Bilder mit Grok bei X erzeugen oder bearbeiten können, hiess es.

Empörung über sexualisierte Bilder

Grok ist Musks KI-Chatbot, der unter anderem mit dem Vorreiter ChatGPT der Entwicklerfirma OpenAI konkurrieren soll. Die Software ist an X gekoppelt, hat aber auch eine eigenständige App. Grok und X befinden sich beide unter dem Dach von xAI.

In den vergangenen Tagen gerieten Musk und xAI in die Kritik, weil Nutzer mit Grok zum Beispiel Kleidung von Frauen durch Bikinis ersetzen konnten. Behörden leiteten Ermittlungen ein. Malaysia sperrte Grok und kündigte rechtliche Schritte gegen X ein. Wenige Stunden vor der X-Ankündigung startete auch Kalifornien eine Untersuchung.

Musk: Keine Nacktbilder

Besonders schwer wog in den vergangenen Tagen der Vorwurf, dass per Grok auch Bilder Minderjähriger sexualisiert worden seien. Musk schrieb am Donnerstag bei X, ihm seien keine Fälle bekannt, in denen Grok Nacktbilder Minderjähriger generiert habe. Bei der Kritik ging es allerdings eher um eine sexualisierte Darstellung in freizügiger Bekleidung - worauf Musk in seinem Beitrag nicht einging.

Brüssel droht mit Durchgreifen

Von der EU-Kommission hiess es bereits vor der neuen Ankündigung, man habe die zusätzlichen Massnahmen zur Kenntnis genommen und werde sie analysieren. Sollten die Schritte nicht ausreichen, werde man nicht zögern, das volle Arsenal des Digitalgesetzes DSA (Digital Services Act) einzusetzen. Die Kommission hatte in den vergangenen Tagen verstärkt Druck auf X ausgeübt. Erst Anfang Dezember hatte sie gegen Musks Online-Plattform unter Verweis auf Transparenzmängel eine Strafe von 120 Millionen Euro verhängt./so/DP/zb